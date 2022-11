Malgré les accusations et sa condamnation à venir, plusieurs équipes s’intéresseraient toujours à Miles Bridges. Les Lakers et les Pistons, entre autres, surveillent sa situation, d’après Shams Charania de The Athletic. Sans mesure disciplinaire de la part de la NBA, l’ailier pourrait donc rapidement trouver un nouveau contrat.

Devant la justice au début du mois, Bridges n’a pas contesté les accusations de violences conjugales qui planent au-dessus de lui depuis juin. S’il devrait éviter la prison, il s’expose tout de même à une sentence. Conformément à un accord passé avec les procureurs, le joueur devrait notamment écoper de trois ans de probation et de 100 heures de travaux d’intérêt général.

Compte tenu de sa position dans l’affaire, la ligue est en mesure de le sanctionner. Elle pourrait par exemple s’opposer à la signature d’un nouveau contrat, lui imposer une suspension temporaire ou une amende.

Malgré tout cela, certaines équipes seraient apparemment prêtes à se positionner sur le dossier. Miles Bridges reste cependant free agent restricted, même des mois après l’ouverture du marché. Les Hornets auront donc l’occasion de s’aligner sur les offres des concurrents s’ils le souhaitent.

