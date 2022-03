Les Timberwolves, une deuxième saison « positive » en… 18 ans

Enfin le bout du tunnel. Les supporters des Minnesota Timberwolves n’ont pas toujours été gâtés depuis 20 ans. Mais ils peuvent jubiler. Leur franchise se porte de mieux en mieux. Surtout, leur équipe n’est plus ridicule sur le terrain. Tout l’inverse. Elle trouve la stabilité et la combativité qui manquait depuis des années. Depuis le départ de Jimmy Butler.

D’ailleurs, hormis lors du passage éphémère de l’arrière All-Star, resté le temps d’une saison, les loups ont terminé avec un bilan négatif chaque année depuis 2005. Une seule qualification pour les playoffs en remontant un an avant, en 2004.

Rappeler ces difficultés permet de mettre en lumière la très belle saison des Timberwolves. Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et leurs coéquipiers sont en train de passer un cap. Et le staff a su trouver la bonne formule pour les faire briller. Les joueurs sont par exemple premiers au nombre de points marqués chaque soir, deuxième à trois-points (en volume), troisième aux blocks et quatrièmes aux interceptions. Ils disposent même du meilleur bilan de la ligue depuis le break du All-Star Weekend.

The Timberwolves have secured their 2nd winning season since 2005. They rank:

1st in points per game

2nd in threes per game

3rd in blocks per game

4th in steals per game

8th in point differential

They have the best record since All-Star break. pic.twitter.com/nCf1DfdDUh

— StatMuse (@statmuse) March 19, 2022