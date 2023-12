Mohamed Dabone, 12 ans, 2,05m et surclassé avec le Barça, nouveau phénomène en vue ?

Le monde entier cherche un nouveau joueur au gabarit et au talent uniques comme Victor Wembanyama. Le Barça a peut-être pris une longueur d'avance sur le prochain phénomène mondial. Mohamed Dabone, originaire du Burkina Faso, évolue avec les U15 du club espagnol. Le jeune intérieur mesure 2,05m à... 12 ans et a récemment été élu MVP d'un tournoi U15.

En finale, il a inscrit 25 points, 14 rebonds et 6 contres pour dominer l'opposition. Des images de ses rencontres commencent à tourner, à l'image de ce qu'avait pu connaître Wembanyama au même âge. On ne sait pas encore si Mohamed Dabone aura les mêmes qualités techniques et physiques que le prodige des San Antonio Spurs, mais ça vaut probablement le coup de suivre sa progression dans les années à venir.

At just 12 years old he’s already more gifted then his peers, he’s a freak athlete with raw defensive instincts but the upside is clearly there. He’s also shown some flashes as a shooter

6’9 2011 Mohamed Dabone is as intriguing as they come

Mohamed Dabone is originally from Burkina Faso and plays with FC Barcelona

Was recently named MVP of the Leukemia and Lymphoma Foundation Tournament as a 12 year old, playing in the U15 Division.

At 6’9.89”, had 25 points, 14 rebounds, and 6 blocks in the finals. https://t.co/Z3fnpfY4pl pic.twitter.com/yflE4WGfMM

