Polémique après la victoire des Knicks contre les Pistons : « La pire erreur de la saison »

« Livide. » C’est l’adjectif choisi par Cade Cunningham pour décrire l’état émotionnel des Detroit Pistons après leur défaite contre les New York Knicks (111-113). Battus au buzzer sur un panier litigieux de Paolo Banchero – auteur d’un marcher non sifflé – les jeunes joueurs du Michigan peuvent avoir encore plus le sentiment de s’être faits enfler la nuit dernière. C’est certainement l’impression de leur coach Monty Williams, auteur d’une tirade contre les arbitres en conférence de presse.

« C’est la plus grosse erreur de la saison. On a appelé la NBA, on a envoyé les images. On est fatigué d’entendre encore et toujours la même chose. On avait une chance de gagner le match et un gars fonce dans les jambes d’Ausar Thompson sans qu’il n’y ait aucun coup de sifflet. C’est une abomination. Vous ne pouvez pas manquer une telle faute dans un match NBA. Point. On en a marre »

Les Pistons menaient encore d’un petit point (111-110) quand Ausar Thompson a intercepté une passe à 10 secondes de la sirène finale. Il filait alors en contre-attaque quand Donte DiVincenzo l’a fauché dans les jambes. L’arbitre, bien que situé proche de l’action, n’a pas sifflé. Les Knicks ont récupéré la balle et Josh Hart a inscrit le panier pour la gagne avec la faute dans la foulée.

WOW what a WILD sequence!! 🤯🤯 The @nyknicks hold on for the win after Josh Hart gets the shot and the foul!#NewYorkForever pic.twitter.com/4QWOBR6XZ1 — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) February 27, 2024

Les officiels ont reconnu leur erreur après le match. Pas sûr que ça suffise à consoler Monty Williams et les joueurs de Detroit, derniers à l’Est.