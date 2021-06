Mook REVERSE #7 : Bienvenue à Chicago !

Comme vous vous en doutiez, cela fait plusieurs mois que nous avancions dans notre coin et que nous préparions la sortie du numéro #7 du Mook REVERSE. Nous touchons au but et nous avons le grand plaisir de vous dévoiler la thématique et la cover de ce numéro intitulé tout simplement CHICAGO !

Chicago, comme les Bulls et comme Michael Jordan ou Derrick Rose, bien sûr, mais pas uniquement ! A travers les 240 pages de ce numéro exceptionnel, c'est toute l'histoire et la culture d'une ville qui vibre à 1000% au rythme du basket que nous avons à cœur de vous faire découvrir.

On vous en dit très vite plus sur le sommaire, mais vous pouvez d'ores et déjà précommander ce numéro pour vous assurer de figurer parmi les premiers à pouvoir en tourner les pages et profiter des frais de port gratuits jusqu'au 22 juin prochain*.

Les expéditions de ce MOOK #7 devraient débuter autour du 28 juin.

* : Offre réservée à la France métropolitaine

JOAKIM NOAH

REDACTEUR EN CHEF D'EXCEPTION

Pour nous accompagner sur ce Mook, nous avons pu compter sur un joueur qui connait Chicago et les Bulls, comme sa poche : Joakim Noah.

Leader d'exemple et meneur d'hommes exceptionnel, Jooks a été l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la franchise ces vingt dernières années et s'est investi autant sur le terrain, que dans la vie de la cité des vents.

Son expérience et sa fougue nous ont été d'une aide précieuse, tout comme le travail exceptionnel de l'artiste Walker TKL, Chicagoan de naissance, qui a signé la couverture de cet opus.

Voilà, nous espérons que vous êtes en pleine forme et que vous commencez, vous aussi, à retrouver un peu de normalité dans votre vie et que vous êtes prêt pour ce numéro détonnant !

MOOK REVERSE : Abonnement pour 3 numéros