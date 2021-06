Mook REVERSE #7 : Chicago, terre de légendes

Nous venons de boucler notre Mook REVERSE #7 et il vous reste encore quelques jours pour le précommander ! Découvrez-en quelques pages.

Après bien des journées et des nuits de travail, nous venons d'apporter les dernières touches à notre Mook #7 spécial CHICAGO. Celui-ci est désormais entre les mains de notre imprimeur !

Un travail de longue haleine que nous avons désormais extrêmement hâte de partager avec vous et dont nous sommes particulièrement fiers.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander ce numéro pour vous assurer de figurer parmi les premiers à pouvoir en tourner les pages et profiter des frais de port gratuits jusqu'au 22 juin prochain*.

Les expéditions de ce MOOK #7 devraient débuter autour du 28 juin.

* : Offre réservée à la France métropolitaine

CHICAGO

LE BASKET DANS LES VEINES

Mais nous ne pouvions attendre plus longtemps avant de vous en dire plus sur le sommaire de cet opus très spécial, qui rend hommage à l'une des terres de basket les plus fertiles que l'on connaisse.

Car, même si Michael Jordan et les Bulls en sont bien entendu les figures majeures, ce serait une énorme erreur de penser que la richesse de la culture et de l'histoire de la cité venteuse se limite à eux. Nous avons donc puisé profondément pour vous présenter les histoires, les parcours ou les figures mythiques qui ont fait la renommée et la fierté de Chi-Town.

En voici quelques pages.

Et aussi : Joakim Noah, Eddy Curry, Isiah Thomas, Barack Obama, Allie Quigley, Billy Harris, Jerry Krause, Ben Gordon, Jacques Monclar, Quentin Richardson, Jerry Sloan, Ben Wilson, First Team, Jerry Krause...

Nos journalistes et nos graphistes ont fait un travail exceptionnel sur ce numéro qui, nous l'espérons, rendra justice à cette incroyable terre de basket qu'est Chicago !

MOOK REVERSE : Abonnement pour 6 numéros