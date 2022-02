Les jeunes Warriors, Trent Jr : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

De Moses Moody et Jonathan Kuminga à Gary Trent, un point sur les cinq performances et contre-performances marquantes de la nuit en NBA.

Gary Trent Jr (Toronto Raptors)

L’homme le plus chaud de la NBA en ce moment ! Gary Trent Jr est « en pleine confiance et il devient inarrêtable », selon son propre coach, Nick Nurse. Sa dernière victime ? Le Heat, terrassé par l’adresse extérieure du bonhomme. Toronto a battu Miami 110 à 106 sous l’impulsion de ses 33 points. Son cinquième match de suite à plus de 30 pions !

GTJ est en train de prendre feu. Et les Raptors suivent son rythme puisqu’ils ont gagné 4 des 5 rencontres en question. Le joueur de 23 ans, lui, s’affirme de plus en plus dans l’Ontario.

Kyle Kuzma (Washington Wizards)

Les Wizards ont perdu contre les Bucks et ils s’éloignent un peu plus des playoffs. La franchise de D.C. occupe la douzième place à l’Est et semble se diriger vers une reconstruction étant donné la situation contractuelle de Bradley Beal, susceptible de tester le marché l’été prochain. Mais tout n’est pas à jeter à Washington. Kyle Kuzma, par exemple, est un vrai motif de satisfaction.

Encore en double-double la nuit dernière, 25 points et 11 rebonds, le transfuge des Lakers s’affirme comme un titulaire indéboulonnable, un joueur régulier et même un jeune leader intéressant. Il tourne par exemple à 22,7 points, 51% aux tirs, 35% à trois-points et 11,1 rebonds sur les 15 derniers matches !

L’échantillon est solide. Kuzma, 26 ans, commence à se développer en machine à scorer et à prendre du rebond. Un élément intéressant à conserver pour essayer de poser les bonnes bases du futur de l’organisation.

Taurean Prince (Minnesota Timberwolves)

Les Wolves ont battu les Nuggets en s’appuyant notamment sur leur banc. Taurean Prince a justement compilé 23 points et 9 rebonds en faisant preuve de réussite derrière l’arc. 8 sur 12 aux tirs dont 6 sur 9 à trois-points. Une performance qui pourrait l’aider à prendre confiance. L’ailier de 27 ans s’est fait assez discret depuis le début de la saison mais il a les atouts pour s’affirmer dans la rotation de Minnesota. On verra s’il surfe sur ce match pour monter en puissance.

Moses Moody et Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

Oh, oh. La rotation des Warriors gagne un peu plus en profondeur chaque jour. Et pourtant, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green manquaient à l’appel lors de la victoire de Golden State à San Antonio hier (124-120). Les quatre All-Stars de la franchise. En leur absence, Steve Kerr a laissé la place aux jeunes. Et leur progression donne encore plus de volume à l’effectif XXL des Californiens.

Moses Moody était titulaire pour la deuxième fois de suite. Auteur de 11 points au match précédent, il a cette fois-ci planté 20 pions. Avec un excellent 6 sur 10 derrière l’arc. Le jeune homme est discret depuis le début de la saison mais potentiel de « 3 and D » intrigue. Et voilà donc un joueur de plus capable de prendre feu derrière l’arc un soir de temps en temps.

Jonathan Kuminga s’est déjà illustré à plus d’une reprise. Dans un autre registre. Le septième choix de la draft a fini avec 19 points, 3 rebonds et 3 passes en 29 minutes. Ces deux là ne sont pas sûrs de jouer beaucoup de minutes d’un soir sur l’autre mais ils continuent de progresser et d’impacter les Warriors quand ils en ont l’occasion.

Mikal Bridges (Phoenix Suns)

27 points, 8 rebonds, 4 passes et 10 sur 14 aux tirs. Mikal Bridges sait hausser son niveau de jeu quand la situation l’exige. Et il a donc brillé lors du choc entre les Suns et les Nets. Rien de surprenant, mais ça semblait important de la souligner. Parce que c’est aussi ça, la clé du succès à Phoenix.