Cette semaine, dans « Moub Deep », Benjamin reçoit Rémy de SA Spurs France pour comparer les résultats de Victor Wembanyama et des Spurs aux attentes du début de saison.

Howdy, tout le monde ! Dans ce nouvel épisode de « Moub Deep », nous accueillons Rémy (SA Spurs France) pour dresser un bilan de la saison des Spurs. Lors de sa draft, Victor Wembanyama avait suscité d’énormes attentes. Alors que le premier choix de la draft semble les surpasser, le classement de l’équipe, lui, ne correspond pas aux attentes des fans, qui envisageaient une possible participation aux playoffs. Attentes vs réalité : on fait le point !

« Moub Deep », c’est le podcast de BasketSession qui vous plonge dans l’actualité du basket depuis les États-Unis. Benjamin Moubèche, correspondant à San Antonio (Texas), se penche chaque samedi sur un nouveau sujet — et c'est souvent lié à Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama, défenseur générationnel