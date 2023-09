Moustapha Fall évoque sa frustration après la Coupe du Monde

Les Bleus peuvent enfin être soulagés. Leur calvaire est terminé. Ils ont officiellement bouclé leur Coupe du Monde en battant la Côte d’Ivoire (87-77) samedi dernier. Sortis après deux rencontres, ils ont fini sur trois succès de rang. Chacun va pouvoir maintenant passer à la suite. Et Moustapha Fall a hâte de se plonger dans sa vie de club. Parce que la compétition a été particulièrement difficile pour le pivot, comme il l’explique lors d’une interview pour BeBasket.

« Je n’ai même pas joué. Ce n’est même pas qu’on n’a pas pu voir le Fall de l’Olympiakos, c’est qu’on ne m’a pas vu tout court. Mais c’est comme ça… Ce sont des expériences qui te font comprendre certaines choses. (…) Ce sont les choix du coach. S’il y a des questions à poser, c’est avec lui qu’il faut voir. Moi, j’étais là. S’il me dit de rentrer, j’y vais. Sinon, je n’y vais pas. On doit respecter les choix du coach, c’est tout. »

« Là, j’ai envie de rejouer. Ce n’est pas comme ça d’habitude quand je sors de l’équipe de France. Par exemple, après les JO, j’étais fatigué, je voulais un break. Là, je suis tellement frustré que j’ai envie de jouer, envie de reprendre mon rythme, envie de reprendre la confiance, envie de me remettre dans une bonne situation et oublier ce qui vient de se passer. Parfois, on prend des choses pour acquises. Ma situation avec l’Olympiakos est incroyable. Le staff technique, l’équipe, les supporters sont incroyables. J’adore jouer avec l’Olympiakos, je le réalise encore plus après cette Coupe du Monde. Maintenant, je veux juste y retourner. »

Moustapha Fall a joué 11 petites minutes en moyenne sur 4 matches, pour 2 points et 1,8 rebond.