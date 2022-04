MVP : Une légende des Sixers vote Jokic plutôt qu’Embiid

Julius Erving est l’une des icônes des Philadelphia Sixers, tout comme Wilt Chamberlain, Allen Iverson, Charles Barkley et, sans doute un jour, Joel Embiid. De quoi installer une proximité entre la légende NBA et le pivot camerounais, actuelle superstar de la franchise de Pennsylvanie. Mais malgré sa relation avec Embiid, Erving pense que c’est un autre joueur qui doit hériter du MVP cette saison.

« J’espère qu’Embiid sera nommé parce qu’il en parle et c’est l’un de ses objectifs. Mais je pense que celui qui le mérite le plus, c’est Jokic. Il n’a raté aucun match. Il est encore meilleur que l’an dernier et il était déjà le MVP la saison dernière. Giannis et Joel ont raté beaucoup de matches alors que Jokic était présent tous les soirs. »

Un argument qui se tient. D’ailleurs, petite statistique intéressante dans cette course au MVP : Nikola Jokic a gagné plus de matches (45) que Joel Embiid (43) et Giannis Antetokounmpo (42) cette saison. Ça permet notamment de nuancer les arguments concernant les bilans collectifs des équipes des différents candidats. Le classement promet d’être très serré entre ces trois hommes.

Joel Embiid fait pression pour le MVP