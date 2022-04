Pour la quatrième année de suite, le MVP ne sera pas américain

La NBA appartient aux étrangers. Comprendre ici, aux joueurs non américains, dits internationaux. Et c’est une tendance qui non seulement se confirme mais aussi se renforce année après année. Avec pour illustration parfaite la course au MVP. Les trois derniers lauréats, Giannis Antetokounmpo (deux fois) et Nikola Jokic, sont européens. Ils sont encore favoris pour le trophée cette saison. Avec un troisième candidat, Joel Embiid, qui est originaire du Cameroun.

En conséquence, il est déjà acquis que le MVP 2022 ne sera pas un joueur américain. Pour la quatrième année de suite. Une grande première dans l’Histoire de la NBA. Ce n’était encore jamais arrivé. La dernière période de disette des ricains remonte au début des années 2000, quand Steve Nash en a enchaîné deux de suite avant de laisser la place à Dirk Nowitzki. Mais le Canada reste un pays d’Amérique du Nord.

Là, il y a une vraie cassure. Surtout qu’on peut se demander quel sera le prochain basketteur des USA à même de décrocher la palme. Ja Morant ? Il faudrait quand même une saison incroyable des Memphis Grizzlies. Jayson Tatum est une éventuelle option mais il n’y est pas encore. Stephen Curry et Kevin Durant seront toujours bien placés mais il faudrait qu’ils jouent plus de matches pour être élus.

Luka Doncic, slovène, est même sans doute en meilleure position pour l’emporter prochainement. Le règne des internationaux ne fait peut-être que débuter.