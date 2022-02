MVP Race Vol. 4 : la lutte est folle et nous donne des maux de tête

Voici notre traditionnel point mensuel sur la course au MVP 2022 en NBA. On ne va pas se mentir, le casse-tête reste entier dans ce quatrième volume.

La saison NBA aborde son dernier virage, au sortir du week-end du All-Star Game. L'heure est venue de faire notre point mensuel sur la MVP Race. Le suspense reste entier et si un trio s'est a priori détaché, on a envie de dire qu'il n'y a pas de mauvais ordre sur le bulletin de vote tant les joueurs en question sont phénoménaux et méritant quasiment autant l'un que l'autre d'être sacré en fin de saison.

Mentions honorables

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Les Warriors ont un peu baissé le pied ces dernières semaines et ont laissé filer Phoenix en tête de la Conférence Ouest. Tout ça ne doit rien enlever au mérite de Curry, principal responsable de la belle saison de Golden State, mais sa production et son adresse ont eu du mal à tenir la distance, particulièrement en l'absence de Draymond Green.

Chris Paul (Phoenix Suns)

La manière dont les Suns vont gérer sa blessure et son absence jusqu'à la fin de la saison régulière va déterminer à quel point il est valuable pour cette équipe. On sait déjà qu'il l'est immensément. Voyons s'il l'est totalement. Ses prestations en termes de leadership et de gestion des 4e quart-temps est hallucinante, même à 36 ans. Meilleur passeur de la ligue cette saison avec 10.7 assists de moyenne.

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Luka a démarré la saison sur un petit tempo, avec quelques effluves de ses excès post-Jeux Olympiques. Petit à petit, le Slovène s'est mis en forme physiquement et mentalement, pour redevenir la machine que l'on a vue lors de ses trois premières saisons en NBA. Doncic a été à l'origine d'un gros run des Mavs depuis le début de l'année civile et tourne aujourd'hui à 27.5 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne, tout en ayant nettement haussé le ton en attaque ces derniers temps. Dallas est 5e à l'Ouest, ce qui ne semblait pas évident il n'y a pas si longtemps. Le jeune magicien y est pour beaucoup.