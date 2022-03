Myles Turner dévoile son impressionnante collection de Legos

Les joueurs NBA ont beaucoup de temps libre. Il leur faut donc trouver des passions pour combler le vide. Pour Myles Turner, ce sont les Legos. L'intérieur des Indiana Pacers dispose d'une collection assez dingue, la preuve en images.

As Requested Here’s Some Of The Ladies In My life… @LEGO_Group pic.twitter.com/8PJ1g6bGMj

— Myles Turner (@Original_Turner) March 15, 2022