Nando De Colo est un génie, cette passe doit entrer au Louvre

Nando De Colo est français et il faut mesurer à quel point c'est une chance. Merci à lui de rappeler de temps en temps à quel point il est un joueur fantastique par bien des aspects. Ce week-end, avec le Fenerbahçe, l'arrière des Bleus a réalisé une passe décisive complètement folle et totalement sublime lors du match de son équipe contre Yalovaspor.

NANDO DE COLO WITH THE ASSIST OF THE YEAR 😱pic.twitter.com/v4HtsFoRcc

— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) November 7, 2021