Nando De Colo : « Toute l’équipe doit se remettre en question »

L’appel du général De Colo. L’équipe de France s’est inclinée lourdement en ouverture de la Coupe du Monde. Une défaite de 30 points (65-95) contre un Team Canada plus agressif et plus fort dans la majeure partie des compartiments du jeu. Les Bleus ont multiplié les réactions depuis hier, en reconnaissant s’être fait écraser par un adversaire considéré comme un outsider dans cette compétition. Pour Nando De Colo, le retour à la réalité est brutal et il faut vite se ressaisir, quitte à accepter de se regarder longuement dans une glace.

« On n'a pas su respecter ce qu'on avait mis en place en première mi-temps, même si on était derrière. C'était plutôt correct et il n'y avait qu'à rectifier quelques points vus dans le vestiaire. Ils sont revenus beaucoup plus agressifs et on les a laissés jouer. C'est une équipe qui peut scorer très vite et à partir du moment où on les laisse jouer, c'est difficile de contrôler le rythme. Et en attaque nous avons été trop dans le jeu direct. Si on veut aller plus loin dans la compétition, on n'a plus le droit à l'erreur, il va falloir se remobiliser. C'est le collectif qui va nous amener plus loin, pas quelques joueurs. Toute l'équipe doit se remettre en question », confie le meneur à L’Equipe.

Vincent Collet a pris la décision de sortir Nando De Colo du cinq majeur en le remplaçant par Elie Okobo au début de la seconde mi-temps. Un choix qui n’a pas du tout payé : l’équipe de France a encaissé un 25-8 en 10 minutes. Le joueur de l’AS Monaco a été inexistant sur ces minutes et la créativité, le calme et l’expérience de celui de l’ASVEL aurait éventuellement pu aider les Bleus à repartir sur de meilleures bases. En revanche, de là à changer la donne...

