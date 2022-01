Le mois de janvier touche à sa fin et on a eu envie de fouiner un peu du côté des joueurs les moins adroits sur la ligne. On a évidemment mis comme critère de shooter au moins deux lancers par match cette saison. On retrouve un All-Star et quelques joueurs importants dans ce top 10 peu enviable, même s'il fait finalement figurer des types qui sont grassement payés pour d'autres aspects de leur jeu...

10- Christian Wood (Houston Rockets)

La stat : 61.6% (79/396, 4.6 lancers par match)

Frustré cette année à Houston après avoir été évoqué comme All-Star en 2021 et imaginé qu'il serait la pierre angulaire de la reconstruction des Rockets, Christian Wood devrait se concentrer un poil plus lorsqu'il est envoyé sur la ligne...

9- Draymond Green (Golden State Warriors)

La stat : 59.7% (40/67, 2 lancers par match)

Draymond Green est un joueur fabuleux et polyvalent qui va très vraisemblablement retrouver son statut de All-Star cette saison. Par contre, son adresse sur la ligne des lancers est toujours portée disparue...

8- Steven Adams (Memphis Grizzlies)

La stat : 57.8% (74/128, 2.7 par match)

Le Néo-Zélandais est là pour mettre des écrans de bûcheron et faciliter la vie de ses camarades plus virevoltants balle en main. En cela, il est absolument parfait à Memphis cette saison. En revanche, Taylor Jenkins ne serait sans doute pas contre le voir atteindre la barre des 60% aux lancers francs.

7- Nic Claxton (Brooklyn Nets)

La stat : 56.8% (46/77, 2 lancers par match)

Claxton fait quelques va et vient dans la rotation des Nets et devrait y rester désormais au vu des pépins physiques et des déceptions dans l'effectif de Steve Nash. L'énergique intérieur de Brooklyn a bien des qualités, mais pas celle d'être adroit sur la ligne de réparation...

6- Bismack Biyombo (Phoenix Suns)

La stat : 55.6% (25/45, 3.8 lancers par match)

Le Congolais fait un super comeback en NBA en étant un vrai atout pour les Suns en l'absence de Deandre Ayton. S'il est précieux dans le jeu, mieux vaut quand même pour Phoenix éviter que Bismack ne se retrouve trop fréquemment sur la ligne...

5- Tristan Thompson (Sacramento Kings)

La stat : 53.3% (32/60, 2 lancers par match)

Le Canadien fait plus parler de lui dans la presse people que pour ses exploits sur le terrain cette saison avec Sacramento. Avant qu'il ne sorte de la rotation des Kings, ses passages sur la ligne n'étaient pas brillants.

4- Mitchell Robinson (New York Knicks)

La stat : 52.7% (59/112, 2.5 lancers par match)

Robinson a beau sortir des saisons à la Chamberlain en termes de pourcentage d'adresse et être l'un des grands espoirs des Knicks, le public du Madison Square Garden ferme les yeux lorsqu'il doit tirer un lancer franc...

3- Clint Capela (Atlanta Hawks)

La stat : 45.4% à 49/108, 2.6 lancers par match

Là aussi, on est sur du beau joueur, quasiment All-Star lors de ses meilleures saisons en NBA, mais clairement pas sur du tireur d'élite au moment de poser les pieds sur la ligne. A Atlanta cette saison, Capela ne met même pas un lancer sur deux...

2- Jakob Poeltl (San Antonio)

La stat : 44.7% à 51/114, 2.7 lancers par match

L'Autrichien fait sa meilleure saison en NBA avec plus de 13 points et 9 rebonds de moyenne, mais il a encore du boulot sur la ligne... Certes, il n'est pas amené à en faire son lieu de villégiature comme James Harden époque Houston, mais ses stats seraient un peu gonflées s'il daignait atteindre au moins la barre des 50%...

1- Mason Plumlee (Charlotte)

La stat : 33.7% à 31/92, 2.2 lancers par match

Mason Plumlee n'a jamais été un foudre de guerre sur la ligne, mais il est quand même en train de passer d'une saison à 66% dans l'exercice à une saison à 33.7%. Les adversaires des Hornets savent sur qui faire faute en fin de match si la possibilité se présente.