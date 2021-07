Chaque année, on a hâte de savoir quels seront les joueurs qui auront les honneurs de la jaquette de NBA 2K. Et cette année, ce sont cinq stars - Luka Doncic, Candace Parker, Kevin Durant, Dirk Nowitzki et Kareem Abdul-Jabbar - qui y ont droit. Et les différentes couvertures de ce NBA 2K22 sont splendides.

NBA 2K22 covers: Luka Doncic, Candace Parker and Kareem Abdul-Jabbar/Dirk Nowitzki/Kevin Durant. Parker becomes the first female cover athlete in the history of the 2K franchise. pic.twitter.com/A25op6IaWu — Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2021

C’est donc une cuvée historique puisque l’immense Candace Parker est la première femme à être sur la jaquette du jeu culte. Elle ornera celle de l’édition spéciale de l’édition standard. Une consécration méritée au regard de sa carrière.

NBA 2K22 met aussi à l’honneur le caractère international de la NBA puisque c’est Luka Doncic que l’on retrouve sur l’édition standard.

On aura également droit à une édition consacrée aux 75 ans de la ligue. Celle-ci mettra en avant trois joueurs de très grande taille qui ont chacun contribué à révolutionner le jeu : Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant.

De jolies covers que Dirk et Shaq ont accueilli avec pas mal d’humour :

Not sure who these other guys are but huge honor to be on cover of #NBA2K22. Thank you @NBA2K pic.twitter.com/Aetu6HblLB — Dirk Nowitzki (@swish41) July 14, 2021

Shaq's reaction to finding out that Candace is on the cover of @NBA2K 🤣 Full interview: https://t.co/9ubdcTYVCj pic.twitter.com/CHnZQGcaU0 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 14, 2021

