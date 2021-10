Les 75 plus grands joueurs NBA de tous les temps : Une première liste dévoilée

Il y a 25 ans, à l’occasion de son demi-siècle, la NBA présentait ses 50 meilleurs joueurs de tous les temps. Bien des choses ont changé depuis. Des athlètes se sont révélés et ont brillé. Des icônes sont nées. C’est pour ses 75 bougies que la plus grande ligue du monde s’est décidé à établir la liste de ses 75 basketteurs les plus forts. Avec une première monture dévoilée mardi soir, au moment du coup d’envoi de la saison.

The first 25 members of the 75th Anniversary Team! #NBA75 pic.twitter.com/WZptqoLJmv — NBA (@NBA) October 20, 2021

Certains étaient évidemment déjà présents dans le classement des 50. Mais on note tout de même plusieurs nouvelles têtes. Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant ou James Harden, tous les trois présents sur le parquet pour le choc entre les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets la nuit dernière. Steve Nash, qui coache d'ailleurs l'équipe new-yorkaise. Ou encore son camarade de toujours, Dirk Nowitzki. Il faudra évidemment attendre la suite de la liste mais, jusqu'ici, rien de choquant.