Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, les athlètes bénéficient de moyens exceptionnels à leur disposition en termes de préparation physique, de récupération et de soins. Beaucoup de joueurs qui ont évolué en NBA avant les années 2000 n'ont pas eu la longévité qui leur aurait été promise s'ils étaient nés quelques décennies plus tard.

Scott Brooks, l'ancien coach d'OKC et des Washington Wizards, avait évoqué dans le Crossover NBA Show de Chris Mannix les recommandations qu'on lui faisait à l'époque après les matches, lorsqu'il évoluait à Philadelphie, Houston ou Dallas dans les années 80 et 90. Autant vous prévenir, c'est assez surprenant.

"On a de la chance aujourd'hui. Au niveau nourriture, après les matches, on avait des bretzels salés. J'espère qu'on n'en reviendra jamais à ça. Avant d'aller à la douche, on devait boire deux bières. Cela faisait partie de notre programme de récupération pour être prêt à jouer le match suivant.

Ils avaient le sentiment que tout ça nous redonnait les minéraux que l'on avait perdus dans le match que l'on venait de jouer. Dans le vestiaire, il y avait aussi une machine qui vendait des sodas. Sur la rangée d'en bas, il y avait marqué cocktail de fruits, mais c'était plutôt de la Miller Lite".