Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Mavericks : 99-105

Trail Blazers @ Hornets : 113-125

Jazz @ Bucks : 107-95

Pistons @ Nets : 91-117

Rockets @ Lakers : 85-95

Melo, la résurrection

Carmelo Anthony continue d'être un atout précieux pour les Lakers en sortie de banc. Certes, l'adversaire du jour n'était que Houston, mais Melo a été épatant dimanche et a fait oublier qu'il avait 19 années de NBA dans les cannes. Avec 23 points, 5 paniers extérieurs, mais aussi et surtout 4 contres (!), record personnel égalé, et deux interceptions.

Son block sur Jalen Green, qui pourrait être son fils, est assez surréaliste.

Melo denied Jalen Green at the rim 🚫 pic.twitter.com/NPTE4nBJtQ — SportsCenter (@SportsCenter) November 1, 2021

Dans ce match, un autre type avec un peu de kilomètres au compteur, un certain LeBron James, a montré qu'il en avait encore dans le moteur. Le King n'a marqué "que" 15 points, mais peu de joueurs sur le point de fêter leurs 37 ans sont capables de claquer un dunk comme celui-là...

- LeBron est d'ailleurs tellement fort qu'il a réussi à maîtriser le voyage dans le temps. Voici LeBron qui regarde... LeBron jouer un match NBA.

Lebron is so good he is Playing and watching the game at the same time 😧 pic.twitter.com/1CEhfUr4Ri — The Pettiest Laker Fan 🤫 (@ThePettiestLA) November 1, 2021

Il s'agit de la 5e victoire en 6 matches pour les Lakers, qui commencent à trouver un petit rythme de croisière.

Doncic, le shoot du logo qui tue

- Vous voyez ces fameux "tirs du logo" de Damian Lillard ou Stephen Curry ? Celui de Luka Doncic (23 pts, 10 pds, 8 rbds) pour casser le comeback des Kings cette nuit est l'un des plus somptueux. Rien de hasardeux. Juste un jump shot sublime en toute fin de possession alors que son équipe était en train de dilapider son avance.

LUKA FROM THE LOGO 🔥 pic.twitter.com/Hfe2l9IiO1 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 31, 2021

- Frank Ntilikina s'est fait remarquer en sortie de banc dans ce match. Le Français a eu droit à 21 minutes et les a très bien exploitées, notamment en attaque. Ntilikina a marqué 12 points à 4/6 dont 2/2 à 3 points, avec 3 rebonds, 2 passes, une interception et aucune perte de balle. Way to go !

Milwaukee bricole et galère

- Le Jazz a beaucoup mieux géré le back to back que les Bucks. Après sa première défaite de la saison, Utah a immédiatement rebondi face à une équipe de Milwaukee à la peine en ce moment et qui a concédé sa troisième défaite de rang. Les blessures n'aident évidemment pas et Mike Budenholzer a dû composer n cinq expérimental autour de Giannis Antetokounmpo avec son frère Thanasis, Pat Connaughton, Grayson Allen et George Hill.

Donovan Mitchell avait la main chaude (28 points à 10/18), alors que Rudy Gobert a été un peu moins vorace dans la peinture que depuis le début de la saison. Le pivot des Bleus a quand même encore compilé 9 points, 13 rebonds et 4 contres.

Harden égale Bird, KD éjecté

- James Harden a rejoint Larry Bird au 7e rang du classement des triple-doubles en carrière avec son 59e TD en NBA dimanche contre Detroit. Brooklyn s'est promené et le "Bearded One", dont la forme est ascendante, a fini avec 18 points, 12 passes et 10 rebonds en 29 minutes. On notera le bel impact de LaMarcus Aldridge en sortie de banc (21 points à 6/7).

59th triple-double for @JHarden13, tying Larry Bird for 7th all-time! 18 points (6-9 shooting)

10 boards

12 dimes@BrooklynNets win pic.twitter.com/pGPhDlqfUn — NBA (@NBA) November 1, 2021

- Kevin Durant a lui pris l'expression "jouer des coudes" de manière un peu trop littéral et un peu trop dans la tronche de Kelly Olynyk. KD a été éjecté sur cette action.

Kevin Durant has been ejected for this: 🎥 @talkin_nets pic.twitter.com/SRgaMhESmD — Nets Videos (@SNYNets) November 1, 2021

Lillard à nouveau déréglé

- Le regain de forme à 3 points de Damian Lillard n'a pas duré très longtemps. La star des Blazers n'a pu empêcher Portland de s'incliner à Charlotte et, malgré ses 12 passes décisives, a signé un vilain 2/14 derrière l'arc de cercle.

Portland semblait en contrôle de ce match à la mi-temps, avant que LaMelo Ball (27 points, 9 rebonds, 7 passes), Miles Bridges (19 pts, 9 pds, record d'assists en carrière) et Kelly Oubre Jr (26 pts, 7 rbds, 5 pds) ne se fâchent.