Tournoi de mi-saison, ajustements du Cap : Nouveau CBA validé par la NBA et les joueurs

C’est après plusieurs extensions, dont une de dernière minute, que les joueurs et la dirigeants NBA ont enfin validé le prochain CBA. Un accord trouvé dans la nuit de vendredi à samedi qui élimine la menace d’un lockout pour la saison à venir. Le nouveau deal sera appliqué dès 2023-2024 avec plusieurs mesures qui vont impacter l’intersaison.

Les franchises aux masses salariales complètement blindées ne pourront plus ajouter des joueurs aussi facilement. Un nouveau seuil va être créé, 17,5 millions au-dessus de la Luxury Tax, limitant le recrutement en supprimant la « taxpayer mid-level exception » qui avait notamment permis aux Golden State Warriors de signer Donte DiVincenzo ou encore aux Milwaukee Bucks de faire venir Joe Ingles.

Quelques changements aussi du côté des contrats puisque les extensions pourront désormais être calculés en se basant sur 140% du salaire actuel et non plus 120%. Une manière pour les franchises de conserver plus facilement leurs meilleurs joueurs en leur proposant plus d’argent. Elles auront aussi le droit à 3 « two way contract » au lieu de 2, afin de former plus de jeunes.

Un nouveau tournoi en NBA

La mesure la plus marquante concerne l’apparition d’un tournoi de mi-saison à l’image des Coupes nationales au foot. Un modèle qui inspire Adam Silver depuis un moment. Les matches de cette compétition seront inscrites dans le calendrier de la saison régulière et 8 équipes seront concernées. Elles se joueront sous forme de matches à élimination directe avant qu’un Final Four soit organisé sur terrain neutre – Las Vegas tient la corde – sans doute en décembre.

En gros, ça ne changera pas grand-chose si ce n’est que certains matches de saison régulière compteront donc aussi dans le cadre de ce tournoi. En revanche, les deux finalistes disputeront… 83 matches. Et ça paraît bizarre. Surtout que la NBA va désormais indexer les trophées individuels sur le nombre de rencontres jouées. Il en faudra minimum 65 pour prétendre à une récompense en fin de saison.

La NBA n’est pas revenu sur l’âge d’entrée dans la ligue et les lycéens ne pourront donc pas s’inscrire directement à la draft. Ce nouveau CBA court sur une durée de 7 ans, avec la possibilité de renégocier au bout de 6.