Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Cavs : 120-112

Nuggets @ Pacers : 125-118

Magic @ Wizards : 110-127

Heat @ Celtics : 106-98

Hornets @ Knicks : 125-114

Wolves @ Raptors : 102-125

Kings @ Rockets : 121-118

Hawks @ Thunder : 136-118

Grizzlies @ Spurs : 112-111

Suns @ Warriors : 107-103

Pelicans @ Blazers : 117-107

- Prendre la première place à l'Est a presque été une malédiction pour les Celtics. Depuis, Boston n'a plus gagné et a perdu Robert Williams pour au moins un mois. La tendance s'est confirmée dans le choc face à Miami cette nuit. Le Heat, au contraire revigoré après quelques secousses, a réussi son finish pour venir s'imposer au TD Garden et conforter son statut retrouver de leader de l'Est.

Jimmy Butler (24 pts) et Kyle Lowry (23 pts) ont fait le gros du boulot en attaque avec Bam Adebayo (17 pts, 12 rbds), alors que les Celtics ont été éteints dans le 4e quart-temps (28-15).

- Dans la course à la qualification directe à l'Est, Toronto a confirmé sa belle forme avec une 4e victoire de suite, cette fois à domicile contre Minnesota, pour mettre Cleveland, 7e, à deux victoires derrière. Il faut dire que Pascal Siakam est sur une lancée somptueuse. "Spicy-P" a enregistré le deuxième triple-double de sa carrière en NBA dans ce match avec 12 points, 10 rebonds et 13 passes, en recevant le soutien de Gary Trent Jr (29 pts).

Dans le même temps, les Cavs n'ont pas tenu la cadence à distance, battus à domicile par Dallas, une équipe sur une bien trop bonne dynamique pour eux, surtout en l'absence d'Evan Mobley, blessé à la cheville. Luka Doncic a fait le spectacle pour le contingent slovène qui s'était déplacé en masse à Cleveland : 35 points, 13 passes et 9 rebonds. Dorian Finney-Smith, pierre angulaire de l'équipe cette saison, a lui battu son record de points en carrière (28 pts) pour aider les Mavs à valider leur billet automatique pour les playoffs.

- Du côté des derniers spots pour le play-in, Atlanta et Charlotte se sont imposés tous les deux et vont continuer leur lutte pour l'avantage du terrain ou même la 8e place si Brooklyn venait à fléchir.

Les Hornets ont définitivement mis les Knicks hors de nuire au Garden avec 31 points de Miles Bridges, venu éclipser la belle nuit d'Evan Fournier (30 points à 6/8 à 3 points). LaMelo Ball a au passage battu son record de passes en NBA avec 15 assists.

Dans le même temps, les Hawks se sont baladés face au Thunder. Trae Young, auteur de 41 points en moins d'une demi-heure, n'avait pas le temps de plaisanter.

🧊 Ice Trae from the logo! Peep the subtle pass fake before the shot. Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/0wp2n6he7T — NBA (@NBA) March 31, 2022

Théo Maledon (18 points, 8 passes, 4 rebonds), titulaire, et Olivier Sarr (17 points, 9 rebonds), en sortie de banc, ont été à leur avantage malgré la défaite de leur équipe. Timothé Luwawu-Cabarrot était lui dans le cinq d'Atlanta et a bouclé le match avec 10 points, 3 passes, 3 rebonds et 1 contre au compteur.

- Phoenix a égalé son record de victoires en NBA en saison régulière avec une 62e victoire décrochée sur le fil sur le parquet des Warriors. Alors que Golden State semblait avoir le match en main dans le money time, Chris Paul a été clutch (15 pts, 8 pds) en sanction une mésentente entre Draymond Green et Otto Porter Jr qui a conduit à une perte de balle évitable. Jordan Poole (38 pts) a eu une balle pour envoyer tout le monde en prolongation, mais la roublardise de Devin Booker l'a poussé à prendre un shoot du milieu de terrain alors qu'il restait encore un peu de temps au chrono.

CP3 drops the floater to secure the win for the @Suns! pic.twitter.com/rIWqjeN7Ja — NBA (@NBA) March 31, 2022

Les Warriors, qui en sont à quatre défaites de suite, sont sous la menace des Mavs pour la 3e place, ce qui changerait évidemment beaucoup de choses au tableau des playoffs...

- Le Jazz ne jouant pas cette nuit - tant mieux vu la méforme du moment - Denver en a profité pour prendre la 5e place à l'Ouest. Les Nuggets ont failli avoir des regrets puisqu'ils ont quand même dilapidé une avance de 31 points acquise dans le 2e quart-temps... Menés de deux points en début de 4e, les coéquipiers de Nikola Jokic se sont appuyés sur son génie (37 points, 13 rebonds et 9 passes) pour éviter l'accident fâcheux.

- Sans jouer, les Lakers ont retrouvé la 10e place à l'Ouest. Les Spurs se sont inclinés à domicile devant Memphis, qui en a profité pour valider sa 2e place à l'Ouest. Les Grizzlies, emmenés par Tyus Jones (25 pts) n'ont jamais été derrière au tableau d'affichage et ont contenu le retour de San Antonio en fin de match dans le sillage de Dejounte Murray (33 pts).

En revanche, L.A. a vu New Orleans prendre une victoire d'avance au classement à la 9e place. Les Pelicans ont un peu souffert inutilement sur le parquet des Blazers, mais CJ McCollum (25 pts), Brandon Ingram (19 pts) et leurs coéquipiers ont bien fini et gardent leur destin en main pour la qualification au play-in tournament.

McCollum a été ovationné par le public du Moda Center pour son retour quelques semaines après son trade.

CJ McCollum receives a standing ovation in his return to Portland 👏 pic.twitter.com/qktwQ5Rl7J — NBA (@NBA) March 31, 2022

- Malgré les 62 points de la paire Kevin Porter-Jalen Green (30 et 32 pts), les Rockets se sont inclinés à domicile devant les Kings dans un match entre mal classés.

- Les Wizards ont retrouvé un peu le sourire en dominant Orlando grâce à un très bon Kristaps Porzingis (35 pts) et un double-double rarissime de Tomas Satoransky, qui n'a pas marqué le moindre panier mais a compilé 13 passes et 10 rebonds. Josh Giddey et Norm Van Lier étaient les seuls joueurs de l'histoire de la NBA jusqu'ici à avoir enregistré au moins 10 passes et 10 rebonds sans scorer dans le même temps.