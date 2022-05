Cette semaine dans le podcast Reverse/BasketSession, on se penche sur les affiches des finales de conférence, mais aussi sur les deux favoris éliminés, Milwaukee et Phoenix.

Les Finales de Conférence débutent cette nuit en NBA, avec le game 1 entre le Miami Heat et les Boston Celtics, avant celui qui opposera les Golden State Warriors aux Dallas Mavericks le lendemain. On est tellement hypés par ces affiches qu'on a eu envie d'en discuter dans l'épisode du podcast de cette semaine, après avoir fait une petite autopsie des deux favoris malheureux, Milwaukee et Phoenix;

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel au rapport !

Le podcast sur YouTube

Le podcast sur la plateforme de votre choix