7 match de pré-saison NBA au programme hier soir et une nouvelle belle victoire des New York Knicks de Julius Randle (29 pts).

Les résultats de la nuit en NBA

Portland Trail Blazers @ Phoenix Suns : 74-119

Dallas Mavericks @ Charlotte Hornets : 127-59

Memphis Grizzlies @ Indiana Pacers : 107-109

Boston Celtics @ Orlando Magic : 102-103

Detroit Pistons @ New York Knicks : 100-108

Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder : 99-108

Milwaukee Bucks @ Utah Jazz : 120-124

Les Knicks cartonnent

- Les Knicks sont en forme. Et Julius Randle est déjà prêt pour le coup d'envoi de la saison. Les 29 points, 11 rebonds et 5 passes de l'intérieur All-Star ont mené son équipe à un troisième succès consécutif. Avec quatre titulaires alignés plus de 30 minutes par Tom Thibodeau... Taj Gibson a ajouté 21 points. Evan Fournier s'est lui montré un peu plus discret (5 points). Les joueurs du cinq majeur - Kemba Walker manquait à l'appel - développent déjà des automatismes et c'est encourageant pour la franchise de la grosse pomme.

- Une lourde défaite de plus pour les Blazers. OK, ce n'est que la pré-saison mais le visage affiché par les joueurs de Chauncey Billups jusqu'à présent fait peur. C'est catastrophique. 3 sorties, autant de revers et une claque incroyable infligée par Devin Booker et compagnie : 35 points d'écart !

- Il n'y avait pas un joueur de Portland pour sauver la soirée. Même Damian Lillard n'y était pas (12 points). Les Blazers sont restés bloqués à 74 points tout en se faisant fusiller par les Suns de l'autre côté du terrain. 3 sur 14 aux tirs pour CJ McCollum. Billups et son staff vont devoir rapidement remobiliser le groupe.

Utah décroche le choc

- Le choc de la soirée est revenu au Jazz, vainqueur des Bucks (124-120) à Salt Lake City. Pourtant, les titulaires de Milwaukee ont fait le boulot. 21 points (9 sur 12), 6 rebonds et 5 passes pour un Giannis Antetokounmpo qui monte déjà en puissance. 25 points pour Khris Middleton. Mais les champions en titre ont pris l'eau lorsqu'ils ont voulu lancer leurs remplaçants. Utah a pu compter sur Jordan Clarkson et Jared Butler, respectivement auteur de 18 et 16 points, en sortie de banc pour finalement faire la différence.

- Victoire in-extremis d'Indiana contre Memphis avec le panier pour la gagne pour Jeremy Lamb ! L'arrière, remplaçant au coup d'envoi, a inscrit 20 points en plus du tir décisif. Il a ainsi conclu le chantier entamé par Domantas Sabonis (24 points, 13 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et Chris Duarte (21 points). Le rookie sera d'ailleurs un joueur à suivre du côté des Pacers cette saison. Les Grizzlies ont perdu mais les deux Français Yves Pons et Killian Tillie ont fait le boulot. 9 points pour le premier, 5 pour le second.

Dowtin Jr fait gagner Orlando au buzzer (enfin presque)

- En parlant de game winner, Jeff Dowtin Jr a lui offert la victoire au Magic à 2 dixièmes du buzzer ! Un superbe fadeaway pour achever les Celtics hier soir. Au scoring, RJ Hampton a assuré avec 20 points pour Orlando.

Jeff Dowtin Jr. wins it for the Magic at the buzzer 💥 pic.twitter.com/FSE2KwM31D — NBA TV (@NBATV) October 14, 2021

- Quatre matches, quatre défaites pour les Nuggets battus par le Thunder. Le rookie Josh Giddey a inscrit 14 points pour Oklahoma City. En revanche, pas de réussite pour Theo Maledon, qui n'a converti qu'une seule de ses cinq tentatives (3 points).

Un énorme déculottée pour les Hornets

- 68 points d'écart dans un match NBA, ça n'arrive pas tous les jours. Même en pré-saison. Les Mavericks ont torpillé l'équipe de Caroline du Nord, humiliée devant son public. Le pire étant que Luka Doncic ne faisait pas spécialement un gros match en terme d'adresse (4 sur 14). Kristaps Porzingis a fini avec 17 points.