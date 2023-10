Toute les équipes, toute la NBA : Le League Pass gratuit pendant 7 jours

La saison NBA reprend dans moins d'une semaine. Pour fêter l'occasion, le League Pass est gratuit pendant une semaine. L'occasion de tester l'outil de streaming de la ligue qui permet aux passionnés de basket de voir tous les matches, toutes les actions et de suivre l'actualité de toutes les franchises ! Le service s'est diversifié l'an dernier et il permet l'accès à de nombreuses données, des replays, des résumés condensés, possessions par possessions... bref, c'est la porte d'entrée pour suivre toute la saison NBA, sans publicité et sans interruption. Le streaming en simultané permet aussi de suivre plusieurs matches en même temps. Parfait pour ceux qui se tâtent encore à choisir entre un Thunder - Spurs ou un Bucks - Magic.

La NBA propose deux formules une fois les sept jours passés (essai sans obligation d'engagement) : une version classique à 119 euros l'année et un autre, premium, à 164 euros. Le mode premium permet notamment d'avoir accès à trois écrans simultanés (pour ceux qui veulent par exemple se partager un compte) ainsi que les shows de la mi-temps, kisscam, etc. A vous de choisir la formule qui vous convient le mieux.