LeBron James a empilé les performances d’anthologie en playoffs. Nous avons classé les dix plus légendaires, à l'occasion de ses 39 ans.

On fête aujourd'hui les 39 ans de LeBron James. Tout ça ne nous rajeunit pas, mais on a eu envie de vous reproposer ses 10 matches de playoffs les plus fous depuis qu'il est entré dans la vie et dans le coeur des fans de NBA.

10. Finales de Conférence Est 2009, Game 2 contre Orlando

Stats LeBron James : 35 points à 12/23, 4 rebonds et 5 passes

Sachez déjà que LeBron James compte 21 matches de playoffs conclus avec 40 points ou plus en playoffs – seul Michael Jordan fait mieux (38). Il est donc quasiment suicidaire d’établir un top dix de ses plus belles performances. 3 de ces 21 rencontres ont eu lieu à moins de dix jours d’intervalle. Le jeune numéro 23, 25 balais à l’époque, était complètement déchaîné lors des finales de Conférence contre Orlando en 2009. Il a ouvert la série avec 49 points (son record en playoffs) avant de planter 41 points dans le Game 3 et 44 dans le Game 4. Mais nous n’avons retenus aucune de ces trois sorties.

Car elles se sont toutes soldées par une défaite. Ça aurait aussi pu être le cas du Game 2. Les Cavaliers étaient menés 93-95 à tout juste une seconde de la fin du match. James n’a pas eu besoin de plus de soixante secondes pour rentrer l’un des tirs les plus fous de sa carrière. Un buzzer-beater gainage au max pour faire bondir la Quicken Loans Arena.

9. Premier tour 2018, Game 5 contre Indiana

Stats : 44 points, 14/24 aux tirs, 10 rebonds et 8 passes

Neuf ans après le Game 2 contre Orlando, LeBron James a marqué un panier assez fichtrement similaire pour écœurer les Pacers. Un nouveau tir primé à la sirène. Un exploit héroïque pour rapprocher ses Cavaliers de la qualification pour le deuxième tour des playoffs. Car, oui, comme en 2009, le King manœuvre quasiment en solo dans l’Ohio. Il est épaulé par un All-Star (Kevin Love aujourd’hui, Mo Williams autrefois) et des joueurs de devoir très irréguliers.

C’est déjà le deuxième match à 40 points du quadruple MVP depuis le début de la série. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter là. Car Cleveland a besoin que son champion se surpasse pour sublimer un effectif pas franchement bandant. D’autres prestations légendaires de James sont donc à anticiper.

8. Finales de Conférence 2015, Game 3 contre Atlanta

Stats : 37 points, 14/37 aux tirs, 18 rebonds et 13 passes

La campagne 2015 peut se résumer elle aussi à un LeBron James contre le reste du monde. Kevin Love et Kyrie Irving étaient tous les deux indisponibles (blessés) lors du Game 3 des finales de Conférence contre les Atlanta Hawks. Le meilleur joueur du monde devait se débrouiller seul. Avec Matthew Dellavedova comme coéquipier le plus talentueux. Cela ne l’a pas empêché de découper les faucons et leur quatre All-Stars en quatre manches sèches. OK, le pourcentage est dégueulasse mais le triple-double est d’une sacrée épaisseur.

C’était d’ailleurs le match le plus serré de la série. Les Cavaliers ont gagné de 3 points sous l’impulsion de James. Ils ont alors pris un avantage certain – 3-0 – avant de sweeper Atlanta avec un terrible blowout deux jours plus tard.

7. Demi-finale de Conférence 2014, Game 4 contre Brooklyn

Stats : 49 points, 16/24 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes

Les détracteurs du Miami Heat attendaient beaucoup des Brooklyn Nets en 2014. Parce que l’équipe coachée par Jason Kidd et drivée par Paul Pierce, le plus grand rival du King, avait battu les Floridiens à trois reprises en autant de rencontres pendant la saison régulière. Mais c’est un tout autre James qui sévit en playoffs. Il a calmé tout le monde en arrosant la défense des Nets toute la soirée lors du Game 4 de la série. 49 points – record personnel en playoffs égalé. Avec une belle victoire à l’arrivée et une série finalement remportée 4-1 au match suivant.

6. Premier tour 2006, Game 5 contre Washington

Stats : 45 points, 14/23 aux tirs, 7 rebonds et 6 passes

Si vous vous enflammez sur les performances précoces de Ben Simmons ou Donovan Mitchell, sachez que LeBron James n’a pas attendu longtemps avant de briller en playoffs. Bon, lui n’était pas rookie. Il avait même déjà effectué deux saisons – sans qualification donc – avant de prolonger ses campagnes au-delà du mois d’avril. Il a débuté avec un triple-double (32-11-11) avant de marquer 41 points lors du Game 3. Mais c’est surtout dans le Game 5 qu’il a marqué les esprits.

Wizards et Cavaliers étaient alors à égalité, deux victoires partout. Washington était même en mesure de prendre le dessus sous l’impulsion de son trio fantastiquement gangsta : Gilbert Arenas (44 points), Antawn Jamison (32) et Caron Butler (20). Mais leur jeune adversaire a fait encore plus fort. Il a planté 45 points. Cerise sur le gâteau, il a aussi inscrit le layup décisif à neuf dixièmes de la fin pour remporter ce Game 5 capital d’un petit point.

5. Finales NBA 2013, Game 6 contre San Antonio

Stats : 32 points, 11/26 aux tirs, 10 rebonds et 11 passes

Un match d’anthologie. Ce Game 6 des superbes finales 2013 a été le théâtre de l’un des plus grands moments (les plus cruels selon le point de vue) de l’Histoire de la NBA. Le panier miraculeux de Ray Allen pour arracher la prolongation, et ce alors même que les Spurs se préparaient à fêter leur titre, a fait oublier la performance époustouflante de James ce soir-là. Certes, c’est lui qui rate lamentablement le trois-points qui mène au rebond de Chris Bosh et au tir de Jésus. Mais quel match quand même !

LeBron a calé un triple-double avec Kawhi Leonard sur son dos quasiment tout le match. Il été étincelant. C’est donc le Game 6 qui prend la sixième place de notre classement mais mentionnons tout de même le Game 7 au cours duquel il a battu Gregg Popovich et les éperons à leur propre jeu. Les Texans l’ont laissé shooter à mi-distance et James les a fait payer en marquant 37 points dont le panier pour la gagne en fin de partie.

4. Finales NBA 2016, Game 7 contre Golden State

Stats : 27 points, 9/24 aux tirs, 11 rebonds et 11 passes

Ou comment entrer dans l’Histoire par la très grande porte. LeBron James et ses coéquipiers ont conclu le plus beau comeback de tous les temps en devenant la première équipe à remonter un handicap de 1-3 en finales NBA. Et avec quelle manière ! Quelle série de performances incroyables. Quel Game 7 ! Si le tir de Kyrie Irving restera à jamais dans les mémoires de ceux qui ont vu la partie, James s’est tout de même démené pour apporter aux Cavaliers leur premier titre. Un sacre attendu par la ville de Cleveland depuis un demi-siècle. Une victoire symbolisée aussi par ce block incroyable sur Andre Iguodala.

Il a tout fait 46 minutes (et 49 secondes). Comme il avait déjà tout fait depuis le début de la série. Il a terminé en tête de son équipe dans les cinq catégories statistiques majeures sur ces finales (points, rebonds, passes, interceptions, contres). En devenant au passage l’un des rares joueurs à poster un triple-double au cours d’un Game 7 des finales NBA.

3. Finales NBA 2016, Game 5 contre Golden State

Stats : 41 points, 16/30 aux tirs, 16 rebonds et 7 passes

Là où l’exploit est né. Il y a eu du chemin avant d’arriver au Game 7 mentionné à la quatrième place. Car les Cavaliers étaient vraiment dos au mur. Menés 1-3 avant un match clé à l’Oracle Arena. Les Californiens semblaient prêts à célébrer leur deuxième titre consécutif. Mais LeBron James en a décidé autrement. L’orgueil du champion. Pas du genre à baisser les bras, il s’est donné à fond pour essayer d’inverser la vapeur. Match. Après. Match.

Ça a donc commencé avec ce fameux Game 5. Les Warriors étaient privés de Draymond Green, leur pilier défensif, suspendu pour avoir piétiné James au duel précédent. Les Cavaliers, et notamment leur superstar, ont insisté pour que l’ailier-fort All-Star des Dubs soient sanctionnés. En son absence, LeBron a agressé sans relâche la défense de Golden State. Il a remis le couvert au Game 6 (cette fois-ci en présence de Green) en plantant à nouveau 41 points. Mais le Game 5, disputé à Oakland, nous paraissait encore plus marquant. Car il a amorcé le comeback le plus dingue de l’Histoire.

2. Finales de Conférence 2012, Game 6 contre Boston

Stats : 45 points, 19/26 aux tirs, 15 rebonds et 5 passes

Là on commence à partir dans le surnaturel. Le Heat était mené 2-3 après un Game 5 perdu contre les Celtics de Pierce, Allen, Kevin Garnett et Rajon Rondo. LeBron James semblait une fois de plus parti pour finir la saison avec une déception – donc sans bague. Il courait encore après son premier titre. Miami avait besoin d’un exploit. Le King a mis son équipe sur la voie. Il a littéralement démoli quiconque s’est mis en travers de son chemin ce soir-là.

45 points, seulement sept tirs manqués, 15 rebonds, 5 passes. De la domination totale. Pure et dure. Le tout au TD Garden. De quoi donner encore plus de saveur à cette performance déjà ahurissante. Miami a ensuite gagné le Game 7 avant que les Three Amigos (James, Bosh, Dwyane Wade) aillent décrocher leur première couronne ensemble en battant le Thunder.

1. Finales de Conférence 2007, Game 5 contre Detroit

Stats LeBron James : 48 points, 18/33, 9 rebonds, 7 passes

Une leçon de « clutch-ittude ». On dit souvent que le Game 5 est le plus important en playoffs. Celui qui gagne ce match prend une sérieuse option sur la qualification. Encore plus à 2 partout avant la rencontre. Les Pistons restaient sur deux défaites de suite mais ils avaient remporté les deux premiers chocs contre les Cavaliers. Il fallait donc absolument remporter ce Game 5. Sauf que ce soir-là, LeBron James a décidé de planer au-dessus de la concurrence. Au-dessus des normes des grands joueurs.

Le King a inscrit 48 points. Mais il en a surtout planté 25 de suite ! 29 des 30 marqués par les Cavaliers dans le dernier quart temps. Avec évidemment le panier pour la gagne. Un récital. La performance la plus folle de sa carrière.

