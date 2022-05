Dans l'épisode de cette semaine, on fait le point sur les finales de Conférence NBA, l'avenir des Mavs, la loterie et l'actu autour des Wolves.

Les finales de Conférence battent leur plein et on commence à avoir une petite idée de ce qui profile pour le titre de champion. On a discuté de la tournure que prennent les deux séries, mais aussi de l'avenir des Mavs, de la loterie pré-Draft 2022 et du gros coup réalisé par les Minnesota Timberwolves au sein de leur front office.

Théophile Haumesser et Shaï Mamou au rapport !

