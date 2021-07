La saison prochaine, la NBA fêtera ses 75 ans. Pour l'occasion, on savait que la ligue dévoilerait un logo spécial qui serait utilisé pendant un an. Des pétitions et des cris du coeur réclamaient l'incorporation d'un hommage à Kobe Bryant. Pourquoi pas l'inclusion de sa silhouette dans le logo en lieu et place de celle de Jerry West. D'autres réclamaient simplement un vrai rafraîchissement et une référence plus marquée à l'importance des Afro-Américains en NBA.

Disons que le choix des designers employés par la ligue à cette occasion laisse beaucoup de gens perplexes. La silhouette utilisée est toujours celle de West, quand bien même la NBA se refuse à l'admettre pour éviter des payer des trilliards de dollars au légendaire joueur/architecte d'équipes mythiques. La silhouette est incrustée dans un motif en diamant avec les couleurs rouge et bleu, ainsi que le chiffre 75.

NBA at 75 logo for next season, the league just announced pic.twitter.com/PzswpqLcXP — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) July 7, 2021

Si la NBA a choisi ce motif, c'est en référence aux noces de diamant, généralement célébrées après 75 ans de mariage. Il est probable que le logo original revienne au terme de la saison 2021-2022.

They coulda finally made a Kobe logo but the decided to do this 🤦🏾‍♂️ https://t.co/PdLqpojHhm — G (@GrantCamryn00) July 8, 2021

