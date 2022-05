Jimmy Butler est un tueur quand même/ Preview Celtics-Warriors

Cette semaine, on a voulu rendre hommage à Jimmy Butler et au Miami Heat, tombés combat et privés de Finales NBA. On a aussi décortiqué l'affiche alléchante entre les Warriors et les Celtics pour décrocher le Graal.

Théophile Haumesser et Shaï Mamou au rapport pour un nouvel épisode du podcast de Reverse/BasketSession !

