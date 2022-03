Et si les joueurs NBA étaient des rappeurs français ?

LeBron James : Booba

Le King et le Duc. Le premier est arrivé en NBA en 2003, quand le second venait de sortir son premier album solo. Depuis, ils ne cessent de dominer leur sujet. Deux poids lourds. Leur longévité spectaculaire au sommet fait fantasmer, elle est reconnue et enviée. Mais, paradoxalement, leur carrière reste en quelque sorte sous-estimée. Tous les deux adeptes de la pique plus ou moins subtile (surtout moins) sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ça reste les références absolues dans leurs domaines. Les ratepis et les LeBronix les plus hardcores partagent généralement un cerveau pour deux.

Paul Pierce : Rohff

Deux légendes à la retraite qui profitent de leur temps libre pour faire exploser « the truth » et révéler à tout le monde la vraie personnalité de leur ennemi juré.

Luka Doncic : Ninho

Tout le monde aimerait les avoir à leurs côtés. Considérés comme des jeunes cracks et les futurs visages du game même si ça fait déjà plusieurs années qu'ils arrachent tout.

Kevin Durant : Nekfeu

Deux grands sentimentaux qui ont un temps essayé de faire croire qu'ils étaient des durs à cuire. Au-delà de ça, leurs fondamentaux sont parfaits. Les skills à leur paroxysme.

Jaylen Brown : Médine

Rien à voir avec la barbe. Mais ce sont des artistes engagés qui veulent influencer le monde. Tout en étant très doués.

Kawhi Leonard : Freeze Corléone

Quelques polémiques, ça dit pas un mot mais ça rentre déter’ sur le terrain à chaque fois pour tout plier.

James Harden : Gims

Ce n'est pas celui qui fait les meilleurs chiffres qui est forcément le meilleur.

Zion Williamson : Stavo

Tellement de puissance. On se demande encore si ça va tenir sur la durée mais chaque apparition fait son effet.

Trae Young : Maes

Deux Marocains en pleine ascension. Même s'ils ne jouent pas au sein de la même écurie, ils accordent un grand respect au King et au Duc.

Jayson Tatum : Zed

Tout le monde sent venir l’explosion mais personne n’est prêt pour le moment où ça va vraiment arriver.

