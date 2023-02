CQFR : Joel Embiid et les Sixers écœurent les Grizzlies, Jokic noircit la feuille

Nuggets @ Cavaliers : 115-109

Celtics @ Pacers : 142-138

Pistons @ Magic : 106-108

Grizzlies @ Sixers : 105-110

Pelicans @ Raptors : 110-115

Spurs @ Mavericks : 116-142

Trail Blazers @ Kings : 116-133

Warriors @ Lakers : 111-124

- Quel match. Une atmosphère de playoffs à Philadelphie, une salle bouillante, des superstars qui répondent présentes et des actions spectaculaires. Avec du suspense et un très joli comeback des Sixers, vainqueurs des Grizzlies après avoir compté jusqu'à 17 points de retard. Joel Embiid a été monstrueux des deux côtés du parquet. 27 points, 19 rebonds, 6 passes et 6 blocks dont ce contre mémorable sur Ja Morant dans le money time.

WHAT A BLOCK BY JOEL EMBIID 😱 Sixers trail by 2 with 0:47 left on TNT! pic.twitter.com/RNi7SYne3V — NBA (@NBA) February 24, 2023

Embiid a été décisif dans le quatrième quart-temps, en convertissant notamment 3 de ses 5 tentatives mais aussi en défendant avec acharnement. James Harden a pour sa part fini avec 31 points, 7 rebonds et 7 passes. Mais c'est Tobias Harris qui a libéré Philadelphia avec un panier primé à 39 secondes du buzzer. C'est déjà la cinquième fois cette saison que Philly l'emporte après avoir compté 15 points de retard ou plus.

WHAT A SEQUENCE ON TNT 🤯 SIXERS LEAD BY 3 WITH 0:23 TO GO. THIS GAME IS UNREAL. pic.twitter.com/JA1Jg62fhF — NBA (@NBA) February 24, 2023

Les Sixers restent sur 5 victoires de suite. C'est beaucoup plus compliqué pour les Grizzlies, qui ont perdu 10 de leurs 14 derniers matches.

- Il y a trois trucs que personne ne peut éviter dans la vie : les impôts, la mort et un triple-double de Nikola Jokic. Chaque adversaire y passe. Les Cavaliers ont morflé la nuit dernière en subissant les 24 points, 18 rebonds et 13 passes décisives du pivot serbe. Son 13e triple-double au cours des 16 derniers matches. Déjà 22 cette saison pour... 22 victoires des Nuggets. Emballez c'est pesé, y'a rien à voir. Parfait derrière l'arc (2 sur 2), il a aussi planté un panier primé important, qui a suivi deux autres de Michael Porter Jr, pour permettre à son équipe de reprendre le dessus dans les dernières minutes.

Les Cavaliers ont été limités à 18 points dans le quatrième quart-temps. Avec par exemple aucun panier d'Evan Mobley, auteur de 31 points lors des 36 premières minutes. Reggie Jackson faisait pour sa part ses débuts avec les Nuggets et même s'il n'a pas été hyper adroit (2 sur 8) il a tout de même marqué les esprits en claquant ce panier depuis son propre camp.

- Les Celtics ont souffert contre les Pacers. Ils ont souffert contre Myles Turner. Le pivot d'Indiana a égalé la meilleure performance de sa carrière en inscrivant 40 points, quasiment sans rater le moindre tir. 13 sur 15, dont 8 sur 10 à trois-points.

Myles Turner tonight: 40 PTS (ties career-high)

10 REB

8 3PM (career-high) pic.twitter.com/pV6J2ekHuQ — NBA (@NBA) February 24, 2023

Mais quand les Celtics souffrent, ils se reposent sur Jaylen Brown et Jayson Tatum. Le duo de All-Stars a compilé 61 points. 30 pour Brown et 31 pour Tatum, qui a aussi marqué les 4 derniers points du match pour offrir la victoire à Boston, 142 à 138 après prolongation. Tyrese Haliburton avait lui raté la tentative pour la gagne en fin de quatrième quart-temps. Les Celtics ont gagné 43 de leurs 60 matches disputés jusqu'à présent et ils disposent toujours du meilleur bilan en NBA.

Both Jayson Tatum and Jaylen Brown dropped 30+ as the Celtics won in OT. ☘️ JT: 31 PTS, 12 REB, 7 AST

☘️ JB: 30 PTS, 11 REB, 3 AST pic.twitter.com/1Nxryp9ACf — NBA (@NBA) February 24, 2023

- Plus si loin du play-in, le Magic l'a emporté in-extremis contre les Pistons jeudi soir. Un succès arraché sur une claquette de Wendell Carter Jr après un tir raté par Paolo Banchero.

Carter Jr a fini avec 14 points et 14 rebonds. Franz Wagner a marqué 21 points pour Orlando, qui compte 7 joueurs avec 10 points ou plus ou compteur. Côté Pistons, on retiendra les 12 points et 5 passes de Killian Hayes, qui reprend bien après avoir connu de grosses difficultés au tir avant la coupure du All-Star Weekend.

- 3 matches avec Jakob Poeltl, 3 victoires pour les Raptors. Ils ont battu les Pelicans la nuit dernière avec 21 points et 18 rebonds amassés par leur pivot autrichien, déjà auteur de 31 points lors du match précédent. Chris Boucher a lui claqué un gros dunk depuis la ligne des lancers-francs, au calme.

- Ah ben voilà. Il suffisait que les Mavericks jouent les Spurs pour que Luka Doncic et Kyrie Irving décrochent leur première victoire ensemble. Dallas a atomisé son voisin texan en s'appuyant sur les 51 points du duo (28 Doncic, 23 Irving) mais surtout sur une adresse terrifiante à trois-points (22 sur 42) pour l'emporter sans trembler. C'est la 15e défaite de suite pour San Antonio, ça commence à faire beaucoup.

- Bloqués des heures dans l'avion en raison des conditions météorologiques, crevés, les Trail Blazers ont préféré reposer leurs cadres. Du coup, ils ont pris une pilule contre les Kings, menés par les 31 points de De'Aaron Fox.

- Même avec un LeBron James fatigué et très maladroit, les Lakers ont été sans pitié avec les Warriors. Ils se sont imposés de 13 points en s'appuyant notamment sur leur adresse extérieure (16 paniers primés). Seul hic, la blessure de D'Angelo Russell.