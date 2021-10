Il y avait 9 matches NBA au programme hier soir. On retiendra surtout le carton de Stephen Curry et le game winner de Julius Randle.

9 matches NBA au programme hier soir.

Les résultats en NBA

Boston Celtics @ Miami Heat : 100-121

Philadelphia Sixers @ Detroit Pistons : 108-112

Cleveland Cavaliers @ Indiana Pacers : 110-94

Washington Wizards @ New York Knicks : 113-115

Memphis Grizzlies @ Chicago Bulls : 105-118

Dallas Mavericks @ Milwaukee Bucks : 114-103

Houston Rockets @ San Antonio Spurs : 98-126

Portland Trail Blazers @ Golden State Warriors : 97-119

Stephen Curry fait le show

- La saison approche alors Stephen Curry monte logiquement en puissance. Le double-MVP a délivré un récital hier soir. 41 points pour exploser la défense des Trail Blazers. 7 paniers primés. Une performance spectaculaire de plus pour la superstar des Warriors. Avec quelques actions à quatre-points assez dingue.

Steph connects on two four-point plays 😨 pic.twitter.com/Vkqf3HRtgG — NBA TV (@NBATV) October 16, 2021

- Son partenaire dans le backcourt, le jeune Jordan Poole, a aussi inscrit 16 points. Une bonne note pour l'arrière, plutôt très en vue sur cette pré-saison. Les Blazers jouaient sans Damian Lillard mais ils auront déçu tout au long des matches d'exhibition. Quatre sorties, quatre défaites.

Julius Randle en patron

- S'il y a de plus en plus de talents au sein des Knicks, les rôles restent bien répartis. Notamment celui du patron. Le boss, c'est Julius Randle. Et le seul All-Star de l'effectif le rappelle sur cette pré-saison. Bien chaud, il a tout simplement achevé les Wizards au buzzer la nuit dernière. Il restait 9 secondes quand il s'est approprié le ballon en tête de raquette, derrière la ligne à trois-points. Le temps pour lui de travailler son défenseur avant de planter un tir à mi-distance après un side step. Propre.

- Randle a terminé avec 21 points et 10 rebonds. Mais la rencontre s'est aussi résumée à un duel de meneurs remplaçants. Raul Netto a planté 25 points pour les Wizards tandis que Derrick Rose en claquait 28 pour les Knicks. 8 points pour Evan Fournier.

- Quelques jours après avoir confié qu'il voulait être cité parmi les superstars de demain avec Luka Doncic ou Trae Young, Tyler Herro a rappelé à tout le monde pourquoi le Heat croyait fort en lui. Le jeune arrière a planté 29 points pour mener Miami à la victoire contre une équipe de Boston complètement décimée (100-121). Son gros coup de chaud a mis les Floridiens sur les bons rails en première mi-temps et ils ont déroulé ensuite. Jimmy Butler a ajouté 25 points.

- Pas de Ben Simmons pour le dernier match de pré-saison des Sixers. Pas de victoire non plus. Sans leurs cadres, les joueurs de Philly se sont inclinés contre une formation des Pistons bien en place en attaque. Detroit s'est reposé sur 6 joueurs à 10 points ou plus. Dont les 5 titulaires. Avec 24 pions pour Jerami Grant, le leader offensif.

- 17 joueurs. Les Cavaliers ont utilisé 17 joueurs contre les Pacers hier soir. Un turnover complet qui a bien fonctionné puisque Cleveland a gagné sans souci. Du coup, ce sont surtout Cedi Osman (14 points), Dean Wade (12) et Kevin Love (10) qui ont fait la différence en sortie de banc.

Chicago continue de dérouler

- Personne n'arrête les Bulls sur cette pré-saison. Chicago a décroché sa quatrième victoire consécutive - en autant de rencontres - en battant les Grizzlies. Avec 31 points de son All-Star Zach LaVine, déjà bien en jambes. Il a même ajouté 6 rebonds et 6 passes décisives. Nikola Vucevic et DeMar DeRozan l'ont bien épaulé avec 23 et 19 points.

- Jaren Jackson Jr confirme les espoirs placés en lui. Les GM l'imaginent bien exploser cette saison et ses matches de préparation vont dans ce sens. Si les Grizzlies ont perdu, il a tout de même marqué 29 points tout en ajoutant 7 rebonds.

- Même sans leurs titulaires et malgré un Giannis Antetokounmpo à 26 points, les Mavericks ont réussi à prendre le dessus sur le parquet des Bucks. Avec 17 points pour le meneur Jalen Brunson. Frank Ntilikina a été plutôt maladroit mais il a eu le mérite de tenter : 1 sur 8, dont 1 sur 6 derrière l'arc, pour 3 points inscrits. Avec 5 passes et 2 interceptions à son compteur.

- Il y avait un paquet de jeunes joueurs intéressants sur le parquet lors du duel texan entre Houston et San Antonio. Ce sont ceux des Spurs, tout de même plus confirmés - mais peut-être moins prometteurs - qui ont pris le dessus. Derrick White et Dejounte Murray ont inscrit 20 points chacun pour mener leur équipe à la victoire. Devin Vassell et Keldon Johnson ont ajouté 13 et 12 unités. En face, belle performance du pivot Alpegun Sengun, qui termine en double-double (15 pts, 12 rebonds). Kevin Porter Jr et Jalen Green ont eux marqué 16 points.