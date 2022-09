NBA : le tournoi de mi-saison avance sérieusement

Il ne s'agit pas d'un secret, la NBA a le projet de créer un tournoi à la mi-saison. Le patron de la Ligue Adam Silver œuvre dans les coulisses pour mettre en place une nouvelle compétition en cours d'exercice. Une manière d'ajouter un enjeu et un trophée au cours d'une période relativement "peu intéressante".

En perspective de la saison 2023-2024, la NBA discute activement avec les dirigeants et le syndicat des joueurs. D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les deux parties avancent sérieusement sur les fondations de cette idée.

Ainsi, des matches liés à cette coupe seront organisés en novembre. Avant un grand Final 8, avec des rencontres à élimination directe, à partir de décembre. Pendant ce temps-là, les 22 autres équipes continueront de disputer la saison régulière.

The NBA and NBPA are still working to finalize the In Season Tournament concept. Which includes to-be-determined prizes for the eight teams that advance to the single-elimination round, sources said. https://t.co/j5Sr54WUEJ

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2022