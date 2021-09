Décision à venir sur un tournoi de mi-saison en NBA ?

La NBA ne veut jamais cesser d’innover. C’est l’un des combats permanents d’Adam Silver, qui tient à faire de la ligue un produit toujours plus attractif. Le commissionnaire va justement rencontrer les propriétaires des franchises en septembre. Ensemble, ils auront plusieurs décisions à prendre. Avec notamment un vote au sujet d’un éventuel tournoi de mi-saison qui pourrait ramener jusqu’à 1 million de dollars pour chaque joueur.

Après avoir instauré le play-in, les dirigeants réfléchissent donc à une autre compétition. Ils prennent pour exemple les championnats de foot européens qui cumulent plusieurs trophées dans la saison. Reste à savoir comment s’articulera cette coupe et si elle plaira à des joueurs déjà éreintés par le rythme infernal des rencontres.

Parmi les autres points importants abordés par les propriétaires lors de leur prochaine réunion, la suppression des replays excessifs dans les dernières minutes des matches. Les balles sorties en touche ne seront plus revues et décortiquées par les arbitres si le board approuve cette mesure. Cela pourrait faire gagner un peu de temps, certains money time durant des plombes à force de coups de sifflet, de lancers-francs, de temps-morts, etc.