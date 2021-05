Encore un nouveau tournoi bientôt instauré par la NBA ?

Adam Silver est un commissionnaire ouvert aux changements et aux nouvelles idées. Il veut une NBA moderne. Et surtout une NBA qui marche. Sauf que les audiences sont en baisse depuis plusieurs saisons et la pandémie de COVID-19 a évidemment engendré des pertes. Du coup, le boss et ses têtes pensantes n’hésitent à innover pour générer de nouveaux revenus tout en relançant l’intérêt autour du championnat.

Après le play in et le nouveau format du All-Star Game, la ligue réfléchir désormais à un tournoi de mi-saison auxquelles participeraient huit équipes. L’information a été rapportée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Une compétition supplémentaire, à l’instar d’une coupe nationale au football, était déjà dans les cartons avant l’épidémie de coronavirus. Mais les propriétaires de franchise n’avaient pas procédé à un vote. Il faudrait qu’au moins les deux tiers d’entre eux valident la proposition pour qu’elle soit adoptée.

La NBA pourrait essayer de convaincre ses joueurs en proposant des bonus autour du million de dollars. Pas sûr cependant que les stars soient vraiment intéressées à l’idée de jouer quelques matches en plus en pleine saison. Même si, en contrepartie, la ligue pourrait réduire à la charge à 78 rencontres. Soit d’autres pertes potentielles en plus pour certaines organisations.

Jamal Murray a déjà fait savoir que l’idée n’était pas forcément la plus intéressante. On a aussi du mal à comprendre l’intérêt de complexifier une saison déjà beaucoup trop longue.