On connaît les trois finalistes pour chaque trophée individuel de fin de saison en NBA. Reste à savoir le nom des vainqueurs, mais on a une petite idée.

La NBA n'a pas encore annoncé le nom des vainqueurs - elle va le faire progressivement dans les jours qui viennent - mais on sait désormais quels joueurs ont fini sur le podium pour chacun des trophées de fin de saison. De quoi avoir une idée un peu plus claire sur le nom des successeurs de Nikola Jokic, Marcus Smart, Scottie Barnes, Tyler Herro, Ja Morant et Monty Williams.

Ils sont classés par ordre alphabétique, donc aucune indication sur le résultat final.

Most Valuable Player (MVP)

Giannis Antetokounmpo - Joel Embiid - Nikola Jokic.

A priori, si on se fie aux déclarations de plusieurs votants ces derniers jours, Joel Embiid devrait remporter son premier trophée de MVP. Attendons tout de même, parce que ce sera normalement assez serré.

Rookie of the Year (RoY)

Paolo Banchero - Walker Kessler - Jalen Williams.

Pas de suspense de ce côté-là, là aussi au regard de ce que l'on sait des votes déjà révélés. Banchero sera élu RoY, mais pas à l'unanimité, puisque l'on a déjà eu vent de votes en faveur de Kessler et que Williams a quelques partisans.

Defensive Player of the Year (DPoY)

Jaren Jackson Jr - Brook Lopez - Evan Mobley

JJJ est favori, que ce soit de ce que l'on lit de la part de certains votants, ou chez les bookmakers. Rien n'est fait néanmoins et Lopez comme Mobley ont de très solides arguments.

Most Improved Player (MIP)

Jalen Brunson - Shai Gilgeous-Alexander - Lauri Markkanen

Bien malin qui peut affirmer lequel de ces trois-là sortira vainqueur. Chacun a une candidature d'un genre un peu différent mais tout à fait crédible. Sur la popularité, on se demande si "SGA" ne va pas empocher la mise, mais rien n'est sûr...

6th Player of the Year

Malcolm Brogdon - Bobby Portis - Immanuel Quickley

Si on se fie à la manière dont ont voté les médias ces dernières années, Malcolm Brogdon a de bonnes chances de l'emporter et de mettre un deuxième trophée individuel dans son armoire après celui de Rookie of the Year en 2017.

Coach of the Year (CoY)

Mike Brown - Mark Daigneault - Joe Mazzulla

Comme pour le RoY, c'est plié. Tout le monde sait déjà que Mike Brown va remporter son deuxième titre de Coach of the Year pour avoir réussi à ramener Sacramento en playoffs tout en terminant 3e à l'Ouest

Clutch Player of the Year

Jimmy Butler - DeMar DeRozan - De'Aaron Fox

Pour ce nouveau trophée lancé par la NBA cette année, on suppose que les votants se sont basés sur le plus gros impact statistique dans le money time et les matches serrés. Auquel cas, l'award sera pour De'Aaron Fox.

