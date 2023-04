Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Heat : 91-102

Thunder @ Wolves : 95-120

CQFR : Le mystère Zion, Wiggins sauveur des Warriors ?

Minnesota Timberwolves 120-95 Oklahoma City Thunder

La belle histoire du Thunder a pris fin, mais le rendez-vous est pris. OKC a un joueur de calibre MVP, Shai Gilgeous-Alexander, un très bon noyau autour et de quoi espérer jouer les premiers rôles à court ou moyen terme lorsque le groupe sera renforcé et plus expérimenté. Les joueurs de Mark Daigneault n'ont pas réédité leur exploit de mercredi contre New Orleans et ont chuté sur le parquet des Wolves.

La pression était immense sur Minnesota, pour qui une absence du 1er tour des playoffs aurait été une catastrophe compte-tenu des risques pris à l'intersaison. Les Wolves ont été étonnamment sereins et en contrôle au vu du contexte. Le retour de Rudy Gobert a permis à Chris Finch de jouer "grand" et l'approche a été couronnée de succès.

En dehors d'un premier quart-temps accroché, Minny a été nettement au-dessus dans presque tous les compartiments du jeu. L'écart final de 25 points en témoigne.

The BEST PLAYS from Minnesota's W to claim the #8 seed 👀 pic.twitter.com/Kru0hraeuy — NBA (@NBA) April 15, 2023

- Après avoir pu calmer sa frustration et essuyer une petite tempête médiatique, Rudy Gobert a montré du mental en compilant 21 points, 10 rebonds et 2 passes en 33 minutes. Si son association avec Karl-Anthony Towns reste à éprouver contre des équipes d'un calibre supérieur et sur la durée d'une série de playoffs, les deux larrons ont bien collaboré cette nuit. KAT, bien tranchant en attaque ces derniers jours, a posé 28 points, 11 rebonds, 3 passes et 3 contres.

- Anthony Edwards n'est pas encore totalement sorti de sa torpeur offensive récente, mais il y a du mieux. Du beaucoup mieux, même, tant son activité globale a été précieuse. Lui aussi a fini en double-double (19 points, 10 rebonds, 6 passes).

- La vraie réussite des Wolves est à chercher en défense. Le Thunder est capable de scorer fort et limiter "SGA" et ses camarades sous les 100 points est un bel accomplissement. Une fois n'est pas coutume, le Canadien a dévissé offensivement (5/19) et a inscrit l'essentiel de ses points sur la ligne (12/12). Ni Jalen Williams, ni Lu Dort (17 pts chacun) ou Josh Giddey (2/13, 6 pts) n'ont pu arranger le pourcentage global de leur équipe (36%).

Mettre Nickeil Alexander-Walker titulaire et en mission sur son cousin Shai Gilgeous-Alexander a été une vraie réussite, même si les difficultés du All-Star ne sont pas toutes à mettre au crédit de "NAW".

- C'est peut-être utopique de l'imaginer sur toute une série contre Denver, mais les Wolves peuvent poser des problèmes aux Nuggets en défendant aussi bien et en partageant le ballon de manière aussi efficace.

Miami Heat 102-91 Chicago Bulls

Le Heat n'est pas passé loin de la correctionnelle. Miami a attendu le dernier quart-temps pour appuyer sur le fameux bouton qui lui permet de ressembler vaguement à une équipe de playoffs et non à un groupe en fin de cycle. Les Floridiens ont validé leur billet pour la post-saison et le redoutable honneur d'affronter les Bucks au 1er tour, en dominant Chicago, non sans avoir sérieusement sué.

A mi-chemin dans le 4e quart-temps, le Heat était encore mené de 6 points et semblait se diriger sagement vers la sortie. C'est là que Jimmy Butler et, plus étonnant, Max Strus (!) ont pris feu et initié un run (15-1) impressionnant et décisif pour boucler le match. Les deux hommes ont inscrit 31 points tous les deux, aidé par l'aspirateur Bam Adebayo (17 rebonds) et quelques banderilles de Tyler Herro (12 pts).

Les Bulls peuvent avoir des regrets, eux qui n'ont cette fois pas pu compter sur un Zach LaVine inspiré (6/20, 15 pts).

- Strus, nettement moins tranchant cette saison que l'an dernier où son shoot avait fait des merveilles, a choisi le meilleur moment pour poser ses 31 points avec 7 paniers primés et un joli sang froid. Ce shoot à 1:20 de la fin vaut son pesant de cacahuètes.

Max Strus dropped 31 PTS and 7 3PM to help Miami secure the must-win W! This shot from deep in crunchtime is tonight's X-Factor moment 👀#HisenseXFactor | @Hisense_USA pic.twitter.com/fnnHCFA3Cq — NBA (@NBA) April 15, 2023

- Chicago a manqué d'agressivité vers le cercle et a été largement battu au petit jeu des lancers. Les Bulls ne sont allés que 15 fois sur la ligne (11/15) contre 32 fois pour le Heat (28/32). Et comme Diar DeRozan était retenue à Chicago pour raisons scolaires, Chicago n'a pas pu limiter l'adresse adverse de ce côté-là...

---

Le programme des playoffs NBA