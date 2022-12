Quand un fan s’était déguisé en arbitre pour offrir 2 pts au Jazz

Le Jazz est l’une des meilleures équipes de la ligue à domicile depuis des années. Les joueurs NBA le reconnaissent : ce n’est pas facile d’aller gagner à Salt Lake City dans une atmosphère assez chaude. Et pour cause, cette anecdote nous permet aussi de comprendre pourquoi la franchise d’Utah brille devant son public. Les supporteurs sont plutôt malins et prêts à tout pour faire gagner leur équipe préférée. Même à se déguiser en arbitre. Vraiment.

C’est l’histoire folle d’un match banal de saison régulière entre les Warriors et le Jazz en 2009. Avec ce fait de jeu très particulier. Alors que Ronny Turiaf allait au panier, la balle lui a été volée des mains par Mehmet Okur. Le fan dans le public a alors sifflé… et tous les joueurs se sont arrêtés.

Sauf qu’il n’y avait pas faute. Et le pivot turc, qui avait la gonfle entre les mains, a fini par le comprendre. Il a alors offert la balle à Kyle Korver. L’ailier du Jazz a profité de l’incompréhension générale pour aller inscrire deux points tranquillement en contre-attaque.

Dommage, on ne voit pas bien le fan en question sur cette vidéo. Pour autant, l'homme a été rapidement repéré par les vigiles dans le public. Il était juste derrière le panier... avec une tenue officielle d'arbitre NBA. Il s'est alors fait sortir de salle car, cela semble évident, seuls les arbitres sont autorisés à porter la tenue officielle… des arbitres.