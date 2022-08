NBA2K23 : Révélations sur les nouveautés du gameplay

La sortie de NBA2K23 (le 9 septembre prochain) approche à grands pas. Les concepteurs du jeu nous ont convié cette semaine à une présentation des nouveautés concernant le hit de 2KSports en termes de gameplay. Chaque année, les développeurs travaillent d'arrache-pied pour tenter de répondre aux attentes de la communauté et améliorer l'opus suivant. C'est encore le cas pour 2023, avec des paris pris sur des aspects spécifiques majoritairement réclamés par les joueurs.

Mike Wang, de Visual Concepts, a ainsi dévoilé les aspects du jeu sur lesquels son équipe avait insisté cette année. Voici ce que l'on en a retenu.

Parmi les innovations majeures, il y a ce qui entoure l'art du dunk dans NBA2K23. On pourra désormais contrôler la manière dont notre joueur s'accroche au panier, avec le risque, comme dans la réalité, de prendre une faute technique si on abuse un peu . Une petite révolution qui ajoute au réalisme et au plaisir que représente un tomar. Surtout que dans cette édition 2023, on pourra décider de manière plus précise et moins hasardeuse du type de dunk que l'on veut exécuter. Plus de dunks accidentels parce qu'on a drivé trop fort, mais une vraie possibilité d'opter pour la main forte, la main faible, les deux mains, du flashy et une accroche au panier plus ou moins longue.

Toujours en ce qui concerne l'attaque du panier, l'accent a été mis sur les slashers, qui reviennent en force en NBA. La variété d'offensives et de finitions pour les joueurs avec ce profil - coucou Ja Morant - a été travaillée, avec la possibilité d'exécuter des combinaisons spectaculaire ou simplement efficaces et conformes à la réalité.

Mike Wang a particulièrement mis en lumière les contacts dans la raquette pour les joueurs athlétiques qui usent de cette méthode pour faire la différence, comme Giannis Antetokounmpo. Le jeu permettra là aussi plus de moves et de possibilités d'exploiter l'avantage physique de certains.

Au niveau du shoot, la grande nouveauté vient de l'arrivée d'attributs multiples et spécifiques qui permettront de complexifier la chose, maintenant que le basket, réel et virtuel, est aussi dépendant du tir. Il y aura donc pour chaque joueur une note de vitesse de tir, de hauteur de la libération, d'impact de la défense (si le joueur est à l'aise avec un défenseur dans son champ de vision ou non), et d'impact du timing (pour récompenser les joueurs dont les choix sont les plus judicieux en théorie). Typiquement, ces ajouts permettront de prendre davantage de plaisir et de risques avec un joueur comme Luka Doncic, dont la vitesse de tir n'est pas élevée, mais qui sera létal grâce aux autres attributs.

Autre nouveauté, la possibilité de choisir l'emplacement et le type de jauge autour du tireur, parmi celles qui ont existé dans des opus précédents de NBA2K.

Michael Jordan de retour dans NBA2K23

En défense, la logique de la contestation de tirs et les contres ont été un peu revus pour que l'on ait moins l'impression de jouer au volley avec des blocks surpuissants. De quoi rendre les interactions de ce genre bien plus réalistes. Pour la défense sur le ballon, voici ce qu'explique Mike Wang :

"Il y aura un nouvel indicateur sur le porteur du ballon lorsqu'il se trouve en position arrière. Trois barres sur l'indicateur représentent trois zones : tout droit, marquer à gauche et marquer à droite. La zone où se trouve le défenseur est indiquée en rouge. Si le porteur tente d'attaquer une ligne rouge, il sera bloqué ou perdra le ballon".

Ce système permet, en théorie, de récompenser les rois de l'anticipation et de favoriser leur capacité à être des plaies pour les porteurs de balle.

Sur le plan collectif, on pourra désormais passer en mode "takeover" (en chaleur) en équipe et plus seulement individuellement. Chaque joueur aura une portion de la jauge collective à remplir en étant efficace pour permettre à tout le groupe de monter en régime et être plus redoutable.

Interrogé sur ce qu'il considère comme l'évolution majeure à retenir en termes de gameplay pour NBA2K23, Mike Wang a indiqué :

"Je pense que l'équilibre entre les différentes manières de scorer est plus important et qu'il y a une bien plus grande variété offensive. Vous verrez moins de shoots dans tous les sens et plus de façons de marquer. Grâce à ça, je considère que 2K23 est le jeu le plus plus abouti que l'on ait sorti".

D'autres informations et révélations sur le jeu de basket le plus attendu tous les ans arriveront dans les jours qui viennent, en ce qui concernent les modes de jeu et les joueurs, jusqu'à sa sortie le 9 septembre.