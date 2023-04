Les Aztecs de San Diego State vont disputer la première finale de Tournoi NCAA de l'histoire de leur université. Ils ont rejoint UConn, qui a facilement disposé de Miami. Les Californiens ont éliminé Florida Atlantic, la belle histoire de cette March Madness, au terme d'une fin de match à couper le souffle.

FAU menait d'un point à 10 secondes de la fin et a manqué l'opportunité d'enfoncer le clou sur sa dernière possession. Au buzzer, et avec un pied à la limite de la ligne, Lamont Butler, l'arrière des Aztecs, a fait mouche pour envoyer son équipe en finale dans un délire total.

LAMONT BUTLER WINS IT AT THE BUZZER 😱

THE AZTECS ARE #NATIONALCHAMPIONSHIP BOUND 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/2sqxu5g05j

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 2, 2023