Ne comptez pas sur Victor Wembanyama pour rejoindre la future franchise à Las Vegas

En marge de ses retrouvailles avec Scoot Henderson, avec lequel il avait croisé le fer lors d'un showcase révélateur à Las Vegas en 2022, Victor Wembanyama a évoqué ses souvenirs de cette expérience, et plus particulièrement le fait qu'il n'était vraiment pas fan de "Sin City", c'est un euphémisme. Entre la hype autour de sa double opposition avec la Team Ignite en pleine saison de Betlic Elite et sa participation à la Summer League avec un tourbillon médiatique sans précédent pour lui, on peut comprendre.

Dans sa réponse, on comprend en tout cas que Victor Wembanyama a l'habitude de lire des romans de fantasy...

"Pour moi, sur Terre, (Las Vegas), c'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une dystopie. Je ne suis pas le plus grand fan de Vegas".

Une dystopie, dans une oeuvre littéraire, est un monde dans lequel tout aurait mal tourné, parfois apocalyptique, en opposition avec l'utopie. Comprenez que Las Vegas est pour Wembanyama un petit enfer sur Terre. A priori, on ne verra jamais le prodige français porter les couleurs de la future franchise de Las Vegas dans laquelle LeBron James a prévu de s'impliquer lorsqu'il aura pris sa retraite...

