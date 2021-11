Neil Olshey accusé de mauvais comportement, ça se gâte à Portland

Une enquête vient d'être ouverte contre Neil Olshey, le GM des Blazers. Son management "toxique" depuis près de 10 ans est en cause.

Au tour de Neil Olshey, le General Manager des Portland Trail Blazers, d'être dans l'oeil du cyclone. The Athletic et Yahoo Sports annoncent que la franchise va ouvrir une enquête contre le dirigeant à la suite de plusieurs témoignages sur sa méthode et son comportement.

Pas de racisme, ni de misogynie a priori pour le moment, contrairement à ce qui est reproché à Robert Sarver, le propriétaire des Phoenix Suns, mais une atmosphère de travail toxique. Olshey aurait fréquemment recours à l'intimidation, la menace et la brutalité verbale dans ses rapports avec les employés sous ses ordres.

Neil Olshey, 56 ans, est arrivé en provenance des Los Angeles Clippers en 2012. Des gens qui ont collaboré avec lui depuis cette date et d'autres qui sont toujours ses collègues, auraient mis en lumière une attitude problématique. La manière dont Olshey a géré en interne la mort du coordinateur vidéo Zach Cooper (décédé à 32 ans en avril 2020) fait partie des reproches qui lui sont adressés, en même temps qu'une approche globalement tyrannique et injurieuse du job et de ses rapports avec les autres.

Une entreprise privée a donc été engagée pour déterminer la véracité des faits reprochés à Neil Olshey, ainsi que la pertinence de poursuivre l'expérience avec lui. La période est décidément bien compliquée pour les Portland Trail Blazers, entre l'arrivée au pouvoir de Jody Allen, le recrutement très controversé de Chauncey Billups et l'envie de Damian Lillard de jouer pour un vrai contender..

Sur le plan sportif, outre la mauvaise passe de Lillard, la franchise de l'Oregon a démarré plutôt doucement, avec 4 victoires et 5 défaites en 9 matches.