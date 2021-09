N’enterrez pas Gregg Popovich, il sera peut-être encore là en 2023

A chaque fin de saison, on s'attend presque à ce que Gregg Popovich annonce que celle qui suit sera sa dernière. Les temps sont un peu rudes sportivement pour les San Antonio Spurs, qui ont manqué deux fois de suite les playoffs pour la première fois depuis que Pop est en poste. Malgré tout, il ne faut pas compter sur une retraite si imminente que ça pour le légendaire coach des Texans.

Selon Zach Lowe d'ESPN, des proches de Gregg Popovich ont déclaré qu'ils ne seraient absolument pas surpris de le voir toujours en fonction lors de la saison 2022-2023, donc au-delà de celle qui va débuter dans quelques jours. Pop n'est qu'à 26 victoires du record de Don Nelson en NBA, mais ce n'est apparemment pas la raison pour laquelle il continue de faire le job.

On se souvient qu'il y a quelques années, Popovich avait déclaré qu'il prendrait sa retraite le jour où Tim Duncan annoncerait la sienne. Les choses ont changé depuis, autant sur le plan sportif que personnel pour le coach de 72 ans. Le décès de sa femme en avril 2018 a changé ses perspectives et, sans faire de psychologie de comptoir, il n'est pas étonnant qu'il ne ressente pas ou plus de sentiment d'urgence sur cette question de la retraite.

La course à sa succession risque donc d'être encore repoussée. Toujours selon Zach Lowe, les favoris restent inchangés parmi les coaches issus de son "arbre généalogique" : Will Hardy, actuellement assistant d'Ime Udoka à Boston, Brett Brown, l'ex-coach des Sixers, Becky Hammon, qui épaule déjà Pop dans son coaching staff à l'heure actuelle, mais aussi... Manu Ginobili. De retour à un poste de conseiller pour la saison qui vient, l'Argentin n'a jamais évoqué son désir de coacher, mais est tout de même dans la conversation.