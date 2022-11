Les Nets tiennent peut-être ENFIN leur « Big 3 »

Avec le retour de Kyrie Irving et la montée en puissance de Ben Simmons au côté de Kevin Durant, les Brooklyn Nets peuvent maintenant compter sur trois stars.

Les Brooklyn Nets ont-ils finalement le droit au bonheur ? Ou même sans aller jusque-là, sans rêvasser d’un avenir glorieux, vont-ils enfin savourer un peu de… normalité ? C’est peut-être le constat qui ressort de la victoire contre les Memphis Grizzlies, certes privés de Ja Morant, Jaren Jackson Jr et Desmond Bane, dimanche soir (127-115). La deuxième de suite pour la franchise new-yorkaise et la sixième au cours des dix derniers matches.

Ça va mieux pour l’autre équipe de la grosse pomme. Surtout, cette rencontre a pu donner un aperçu du « Big 3 » des Nets. En effet, Kyrie Irving a effectué son retour après avoir écopé d’une suspension qui l’a écarté des terrain pendant huit rencontres. Le meneur All-Star s’est à nouveau excusés – cette fois-ci plus profondément – d’avoir posté sur ses réseaux sociaux l’affiche d’un film aux idées négationnistes et antisémites.

Il manquait de rythme, bien sûr, mais il a tout de même inscrit 14 points en 26 minutes et Brooklyn a écrasé Memphis en sa présence (+14). Plus globalement, les joueurs de Jacque Vaughn ont dominé avec leurs titulaires sur le parquet. Un cinq majeur où figurait Ben Simmons ! L’Australien, excellent lors du dernier match, a retrouvé sa place. Et il a été le grand bonhomme de la rencontre.

Enfin lancé, enfin en confiance, l’ancien All-Star a compilé 22 points, 8 rebonds et 5 passes en convertissant 11 de ses 13 tentatives. Il n’y a pas de doute : il a eu le déclic la semaine dernière. Les statistiques en hausse sont simplement les conséquences du changement d’attitude du bonhomme, bien plus agressif balle en main.

Il refusait même des tirs ouverts lors de ses premières sorties de la saison. Ce qu’il justifiait par une absence de repères, logique après un an sans jouer, et par ses problèmes de dos. Sans doute. Mais il est impossible de ne pas mentionner l’aspect psychologique. Simmons fuyait le cercle et le contact. Alors que c’est maintenant tout l’inverse : il y va, plein gaz.

Straight to the cup pic.twitter.com/czKqv3syLW — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 21, 2022

« Je sais ce que je peux faire. Je sais ce dont je suis capable et je ne suis pas surpris », assure l’intéressé.

Il tenait sensiblement le même discours après ses 15 points et 12 rebonds au match précédent. Ben Simmons insiste sur le fait qu’il est en confiance et tant mieux. Le positif peut engendrer du positif. Pour lui, mais aussi pour les Nets. Parce qu’il y a enfin une dynamique encourageante qui se dégage du groupe.

« Ça fait du bien de se concentrer juste sur le basket », avoue par exemple Kevin Durant.

Lui continue de faire son taff. 26 points, 7 rebonds et 7 passes la nuit dernière. Sans forcer, sans trembler. Il n’est toujours pas descendu sous les 26 pions cette saison. KD est l’un des meilleurs joueurs du monde et il continue de le montrer chaque soir. Il est l’une des rares superstars capables de mener une équipe au titre. Mais pour ça, il faut l’entourer. Durant ne peut pas tout faire tout seul.

Si Kyrie Irving peut enchaîner les rencontres sans créer de polémiques – un grand si – et Ben Simmons retrouve petit à petit le niveau qui était le sien, alors les Nets auront des atouts à faire valoir à l’Est. Sur le papier, ce trio n'est pas aussi talentueux que celui formé précédemment avec James Harden mais il est plus complémentaire (en théorie) et plus cohérent.

Surtout que des joueurs de devoir se distinguent aussi, à l’image d’un Yuri Watanabe en feu derrière la ligne à trois-points : 4 sur 6 hier pour le joueur le plus adroit derrière l’arc cette saison. Royce O’Neale et Nicolas Claxton sont solides. Joe Harris fait des progrès. Markieff Morris et Seth Curry sont toujours là. Peut-être que la saison va enfin commencer à Brooklyn.