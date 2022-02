Les Nets peuvent aligner le cinq « le plus haut drafté » dans l’Histoire

Ce n’est pas parce qu’ils ont perdu James Harden que les Brooklyn Nets n’ont plus une équipe remplie de talents, la preuve.

Les Brooklyn Nets ont une armada rarement vue dans l’Histoire de la NBA, même après avoir transféré James Harden. Et même si leurs résultats laissent penser qu’il s’agit d’une équipe lambda, c’est évidemment loin d’être le cas. En fait, Steve Nash peut même se permettre d’aligner le cinq majeur le plus « haut drafté » de tous les temps.

Avec trois premiers choix et de deuxième pick : Kyrie Irving, Ben Simmons et Blake Griffin pour les firsts, Kevin Durant et LaMarcus Aldridge pour les seconds. Bon, c’est évidemment une statistique complètement inutile mais ça montre la concentration de talents au sein d’une même franchise.

Même si Griffin est usé, même si Aldridge n’est plus tout jeune, ces gars-là ont des restes. Ils ont été des All-Stars et ils n’ont pas été pioché aussi haut par hasard.