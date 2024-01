New Balance est de retour avec sa Foam BB v2

En 2023 New Balance avait fièrement présenté un nouveau modèle performance dénommé Fresh Foam BB. La joie avait été de courte durée puisque toute la marchandise avait été retirée du marché suite à un problème de contrôle qualité sur la semelle et les eyelets. La marque a bien sur annoncé avoir résolu les problèmes en apportant même quelques améliorations à l'idée de départ, et voici enfin le résultat avec la Fresh Foam BB v2.

Le shape reste globalement identique à la v1 avec un ensemble bien robuste, une tige mid et une semelle épaisse pour éviter toute mauvaise surprise. La paire est également plus premium avec un rajout de nubuck sur l'upper au lieu du TPU un peu plus fragile. L'outsole présente des motifs en symétrie pour un grip optimal, qui remontent sur la midsole. Côté look, un grand N latéral prend sa place pour donner un petit côté lifestyle avec ces couleurs sable et pastel.

Cette New Balance portée par Zach Lavine est programmée pour le 2 février prochain.

Les images de la New Balance Foam BB v2