New Balance et Aimé Leon Dore revisitent la meilleure pub de l’histoire

Freestyle in New York City.

Vous faites peut être partie de la génération qui a usé jusqu'à l'os ses VHS de highlights NBA, sur lesquelles figuraient souvent la publicité génialissime dénommée "Freestyle" de Nike. Pour vous rafraichir la mémoire (ou éduquer les plus jeunes), imaginez les joueurs les plus flashys du début du millénaire, comme Vince Carter, Rasheed Wallace, Lamar Odom ou encore Darius Miles. Mettez les sur un fond noir et laissez les vous montrer leur handle, le tout sur un rythme dicté par les bruits du ballon.

Créé par la firme Wieden & Kennedy qui a mis en image la plupart des grands spots de la marque au swoosh, ce clip reste encore en 2021 un must absolu. Alors quand nous avons vu que New Balance se réappropriait les codes de "Freestyle" dans les rues de New York, nos yeux se sont écarquillés de plaisir.

Déjà parce que les rues de Big Apple puent le basketball à plein nez, comme nous vous l'avions assez raconté dans notre Mook 100 % NYC. Ensuite parce qu'il est toujours plaisant de retrouver certaines de ses légendes comme Charles Oakley (devant cette "pizza place" qui nous a mis l'eau à la bouche), Rafer Alston aka Skip To My Lou, ou encore Bobbito Garcia, entre autres.

Un régal pour les yeux, mais au delà de la culture basketball, c'est aussi (et surtout) pour présenter la seconde collaboration entre New Balance et la marque de luxe Aimé Leon Dore, autour de la NB 550, qui revient dans des coloris basiques sur des matériaux premium.

La silhouette est recouverte de cuir blanc avec du bleu marine autour de la cheville et sur le haut de la languette. La semelle épaisse a été jaunie pour le côté vintage et complétée par du marron clair. Le chiffre 550 est cousu en ton sur ton sur l'avant du pied. Les N latéraux sont en cuir nervuré jaune ou rouge, rappelant les ballons de basketball.

Et en parlant de ballon, celui qui est traditionnellement placé sur le tag de la languette est replacé par une pomme symbolisant la mecque du basketball.

La sortie se fera en édition ultra limitée sur le site de Aimé Leon Dore le 16 avril dans le cadre de la collection capsule merveilleusement intitulée "International Friendship Through Basketball".

D'ici là, on vous laisse vous délecter de ces images.