Les Pelicans, grands perdants des déboires des Lakers

Les Los Angeles Lakers ont payé le prix fort pour faire venir Anthony Davis en provenance des New Orleans Pelicans en 2019. Et c’est logique. D’ailleurs, ce transfert a été rentabilisé avec le titre décroché en 2020. Mais la franchise californienne est en perdition depuis et ça profite à son homologue de Louisiane.

La fin de saison catastrophique des Angelenos a profité aux Pelicans, revenus dans la course au play-in et repassés devant LeBron James et ses coéquipiers. Mais le plus beau, c’est qu’en contribuant à l’élimination de Los Angeles, New Orleans s’est offert un choix de draft intéressant.

The Lakers first-round pick will fall between 7-9 and will convey to the Pelicans.

The 8th slot has a 26.2% chance of getting into the top 4.

— pickuphoop (@pickuphoop) April 6, 2022