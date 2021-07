Des vétérans confirmés à dénicher du côté des Pelicans ?

Les New Orleans Pelicans ont déçu cette saison. Incapables d’accrocher les playoffs ni même le play in à l’Ouest. Du coup, le coach Stan Van Gundy a été remercié après seulement une saison et c’est désormais Willie Green qui va prendre sa place sur le banc. Mais l’effectif pourrait lui aussi être remanié.

Selon The Athletic, les dirigeants auraient l’intention de se séparer d’au moins un vétéran. Parmi les joueurs disponibles, on retrouve donc Steven Adams et Eric Bledsoe. La franchise aimerait en transférer l’un des deux, de préférence le pivot néo-zélandais, et couper l’autre en étalant son salaire sur plusieurs saisons.

Bien que confirmés sur leur position, Adams et Bledsoe ont aussi déçu. Le premier est descendu sous les 8 points de moyenne avec 9 rebonds malgré un contrat assez important. Il touchera 17 millions chaque année jusqu’en 2023. Le second tournait à plus de 12 points et moins de 4 passes. Il sera lui aussi libre dans deux ans.

Avec son deal plutôt correct, Steven Adams pourrait intéresser des équipes en manque de viande dans la raquette. Ça reste un intérieur solide qui joue dur. Mais il ne correspond clairement pas aux besoins des Pelicans. Tout comme Eric Bledsoe. Leur présence handicape le spacing de l’équipe en attaque.

Surtout, le front office cherche à dégager de la masse salariale pour prolonger Josh Hart et, éventuellement, Lonzo Ball.