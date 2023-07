Les Knicks ont contacté les Bulls au sujet de Zach LaVine

Les Knicks semblent clairement à la recherche d’une nouvelle star. Au-delà des rumeurs insistantes autour de Joel Embiid, New York se serait notamment renseigné sur Zach LaVine. La franchise a eu des discussions avec les Bulls, sans grand succès.

Selon Fred Katz de The Athletic, le front office de Leon Rose a contacté Chicago au sujet de LaVine. Mais le prix demandé par l’équipe de l’Illinois a tout de suite découragé les Knicks. La contrepartie attendue en échange de l’arrière était « géante ».

Zach LaVine, double All-Star, sort d’une saison à 24,8 points de moyenne. Il pourrait être, à en croire les derniers bruits de couloirs, le prochain joueur de premier plan à réclamer son transfert. Le contexte collectif décevant des Bulls s’y prête en tout cas.

Zach LaVine, le prochain gros nom à réclamer un trade ?

Karl-Anthony Towns aux Knicks : deuxième piste froide

D’autres rumeurs mentionnaient cette saison une potentielle traction entre New York et Karl-Anthony Towns. Dans les faits, la franchise n’aurait montré aucun intérêt particulier pour le pivot, malgré les spéculations. Les Wolves paraissent de toute manière déterminés à garder KAT dans le Minnesota et ont donc communiqué un prix extrêmement élevé aux équipes intéressées.

La perspective de voir Joel Embiid sous le maillot des Knicks semble, elle aussi, très peu probable. Les bruits entourant le MVP en titre se sont tus aussi vite qu’ils sont apparus. Les deux seules stars actuellement sur la ligne des transferts, Damian Lillard et James Harden, évoluent au même poste que Jalen Brunson, qui s’est clairement imposé comme une pièce angulaire du projet. De manière réaliste, on peut donc s’attendre à un été calme du côté de Gotham.

